Marlaska participa demà a València en la manifestació de l’Orgull

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, participarà este divendres a València en la manifestació del Dia de l’Orgull organitzada per Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar.

Lambda ha convocat la manifestació en defensa dels drets del col·lectiu i per a mostrar el seu rebuig a les retallades de drets que al seu juí estan fent les administracions dirigides pel Partit Popular.

La capçalera, amb una pancarta amb el lema “Pels nostres drets, Orgull i resistència”, eixirà a les 19.30 hores des del pont de l’Exposició i es dirigirà fins a la plaça de l’Ajuntament, on es llegirà el manifest 2024 i es farà una concentració protesta per les retallades de drets LGTBI+ per part dels governs del Partit Popular en lloc de la festa que s’organitzava en els últims anys.

Més de 50 entitats socials, sindicats i partits han acceptat la invitació del col·lectiu valencià per a participar en la manifestació de l’Orgull de València 2024 i han mostrat el seu suport explícit amb la firma d’un document que reunix les reivindicacions de l’Orgull LGTBI+ 2024, segons va informar Lambda.

Des de Lambda esperen que, com l’any passat, molta gent a títol individual també participe “per a deixar clar al Partit Popular i Vox que els drets conquistats” no els perdran.

Krystal Calvo llegirà el manifest

El manifest serà llegit per Krystal Calvo, activista trans i representant de CCOO PV; Paula Iglesias, vicepresidenta de FELGTBI+, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals i més; i Aitor Pla, president de Ponts d’igualtat, col·lectiu LGTBI de l’Alcoià-Comtat i Foia de Castalla.

Entre les reivindicacions LGTBI+ de 2024 estan la lluita contra el feixisme en totes les seues formes, la defensa de feminisme inclusiu i el rebuig a la derogació de la llei valenciana de memòria democràtica i la seua substitució per una altra que “blanqueja el franquisme”, durant el qual persones del col·lectiu LGTBI+ van ser “perseguides, empresonades i assassinades per la dictadura”.

