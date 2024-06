Mazón: “El Consell acudirà als tribunals per a defendre l’aigua de l’Albufera”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat durant la sessió de control a les Corts que “el govern del canvi acudirà al jutjat contenciós administratiu per a defendre l’aigua de l’Albufera amb totes les conseqüències i amb la veritat per davant”.

Mazón ha explicat que el Consell emprén esta mesura “després del silenci” del Govern de Pedro Sánchez al requeriment del Consell sobre els cabals que havien d’aportar-se al llac “i que no s’han rebut”. La polèmica se centra en els 20 hm³ anuals previstos en el Pla hidrològic del Xúquer que han d’arribar directament al llac i dels quals, segons Generalitat i Ajuntament de València, només se n’han satisfet 2 pel sistema Túria. Perquè els 10 del sistema Xúquer arriben de manera directa a la llacuna es requerix una nova canalització planificada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) però no construïda encara. En eixos termes s’expressa el requeriment enviat per la Generalitat a l’executiu espanyol i que ara complix el termini de resposta.

Per contra, el Govern va insistir ahir que les aportacions d’aigua a l’Albufera estan per damunt del que es compromet el Pla hidrològic del Xúquer. Així ho remarcava ahir Hugo Morán, secretari d’Estat de Medi Ambient, que es va referir a les dades que oferix el Ministeri de Transició Ecològica com a “tècniques i científiques”. Són, va vindre a subratllar, 50 hectòmetres cúbics que arriben per les séquies al parc natural.

GVA

Coincidència amb Vox

En este sentit, ha valorat la unió amb Vox, el seu soci de govern, per a “reclamar l’aigua que necessita l’Albufera”, així com per a “defendre els interessos de la Comunitat Valenciana, en lloc del finançament singular per a Catalunya”. Igualment, ha fet referència a la coincidència amb Vox en la cerca i satisfacció de les necessitats i demandes de tots els valencians, i la reivindicació “lleial i ferma de les nostres legítimes aspiracions”.

