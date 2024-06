Mosquera liderarà l’expedició olímpica del València a París

Santi Denia, seleccionador de l’equip que Espanya portarà als Jocs Olímpics 2024, va donar a conéixer este dimecres la prellista de la selecció espanyola de cara a la gran cita que es disputarà a París. Cristhian Mosquera lidera una convocatòria en la qual també entra Diego López, però de la qual cauen Javi Guerra i Fran Pérez, malgrat haver sigut dos peces importants en les últimes convocatòries de la sub-21. Després de no estar entre els triats de Luis de la Fuente per a l’Eurocopa que s’està disputant a Alemanya, Mosquera rep amb esta crida per als JJ.OO. el seu més que merescut premi després d’una temporada magnífica en el València CF a les ordes de Rubén Baraja. El jove central s’havia convertit en un fix en les últimes convocatòries de Santi Denia amb la sub-21 i està cridat a liderar, des del centre de la saga, esta jove i il·lusionant selecció. L’altre valencianista que tindrà l oportunitat de mossegar metall en el gran esdeveniment olímpic és Diego López. L’asturià ha passat el primer tall i, llevat que siga un dels quatre jugadors descartats, defendrà els colors de ‘la Roja’ a París.

