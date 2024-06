El Suprem condemna Alvise Pérez a pagar 7.000 euros a la periodista Ana Pastor

El Tribunal Suprem ha condemnat l’eurodiputat electe Alvise Pérez a pagar 7.000 euros a la periodista de la Sexta Ana Pastor per publicar en les seues xarxes socials, l’octubre de 2020, dos fotografies d’ella, captades en restaurants, que mancaven d’interés general i informatiu.

La sentència de la Sala Civil de l’alt tribunal estima parcialment el recurs del líder de l’agrupació d’electors Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, contra la resolució de l’Audiència de Madrid que el va condemnar per la publicació de tres fotografies i va establir una indemnització en 10.000 euros per intromissions il·legítimes en el dret a la pròpia imatge de la periodista, que ara ha rebaixat a 7.000 euros.

L’alt tribunal reduïx la indemnització a 7.000 euros després de considerar que la publicació d’una de les tres fotografies, en la qual apareixien menjant junts en un restaurant Pastor, el seu marit, el periodista Antonio Ferreras, i el fundador i director d’una ONG que protagonitza actuacions de gran interés informatiu, sí que estava legitimada per l’exercici de la llibertat d’informació.

Per tant, la condemna s’establix per les altres dos fotografies, que no es troben justificades pel legítim exercici de la llibertat d’informació per mancar d’interés informatiu i general.

Sobre la primera d’estes, en la qual apareixia Pastor i el seu marit, el Suprem assenyala que el fet que el seu espòs siga també un periodista molt conegut i, per tant, puga ser considerat com un personatge públic, “no suposa que la reunió de la demandant i el seu marit siga per sí un fet d’interés general”.

“Afirmar el contrari portaria a l’absurd de considerar d’interés general la presència conjunta dels integrants d’un matrimoni en qualsevol context i circumstància, pel simple fet que tots dos puguen ser considerats com a personatges públics, la qual cosa suposaria en la pràctica la privació dels seus drets a la intimitat familiar i a la pròpia imatge”, afig.

I tampoc el fet que, pel que sembla, eixa fotografia siga la reproducció parcial de la primera fotografia, la dota d’interés general, ja que el Suprem indica que el que atorgava interés a la primera fotografia era la reunió de la demandant i el seu marit amb el director de l’ONG, de manera que si es retalla la fotografia sense este últim, l’interés que poguera tindre eixa notícia gràfica decau.

Quant a la tercera fotografia, en la qual Pastor va ser captada en un restaurant al costat de dos persones la identitat de les quals es desconeix explica que “la simple manifestació d’animadversió que, al fil de la publicació de la imatge de la demandant, realitza el recurrent o, com afirma el Ministeri Fiscal, l’ànim de molestar la demandant, no dota de cap interés general la publicació de la seua imatge realitzada sense el seu consentiment”.

Suscríbete para seguir leyendo