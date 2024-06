Un trencament en la xarxa general deixa Agullent sense aigua

Un trencament en la xarxa general d’aigua d’Agullent ha deixat este dijous, 27 de juny, tota la població sense servici d’aigua. Una “rebentada” en la xarxa ha obligat a tallar el subministrament d’aigua en tot el nucli urbà, el disseminat i el polígon industrial i, a més, ha obligat també a tancar la piscina municipal fins que es repare l’avaria.

Cartell de l’avís del tall d’aigua a Agullent / Ajuntament Agullent

Este matí, l’Ajuntament d’Agullent ha informat la població del trencament en la xarxa general, així com del tall d’aigua en tot el municipi i del tancament de la piscina. Des del consistori indiquen que ja s’està treballant en la reparació de l’avaria “perquè tot estiga a punt com més prompte millor”, i demanaven disculpes als veïns i veïnes per les molèsties que això poguera ocasionar-los. Des del consistori expliquen que s’ha produït una “rebentada” en la xarxa general d’aigua i que el trencament deixa sense subministrament d’aigua “unes quatre o cinc hores”. Indiquen que la piscina podria estar tancada tot el matí, fins que es repare l’avaria.

Suscríbete para seguir leyendo