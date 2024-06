Aprovada la zona de baixes emissions de València amb sancions progressives

La Junta de Govern Local ha aprovat per consens l’impuls de l’ordenança de zona de baixes emissions que l’executiu municipal ha de desenvolupar en compliment de la normativa estatal. El govern de PP i Vox tenia fins hui per a tirar avant una regulació correctora de les emissions i, si bé arriba a temps amb un esborrany d’ordenança, este encara haurà de superar la fase d’exposició pública i la incorporació d’al·legacions.

Segons ha explicat el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, i tal com va avançar l’alcaldessa María José Catalá en la seua entrevista en Levante-EMV, la tramitació de l’esborrany perseguix establir mecanismes correctors per a prohibir a partir de 2028 la circulació de vehicles sense etiqueta, aquells de gasolina matriculats abans de 2001 i els de gasoil amb anterioritat a 2006.

D’esta manera, l’aplicació de la norma correctora funcionarà de manera progressiva. L’any 2025 serà íntegrament informatiu, sense cap mena de sanció per als vehicles més contaminants. A partir de 2026 se sancionarà als vehicles de fora de la província de València que entren en la ZBE sense permís per a circular. I a partir de 2027 se sancionarà els vehicles de fora de la ciutat. Només a partir de 2028 l’Ajuntament sancionarà els cotxes domiciliats en la capital del Túria.

Al mateix temps, l’executiu establix una sèrie d’excepcions en el règim sancionador “per a garantir la protecció de drets econòmics i socials”. D’una banda, els vehicles pertanyents a persones físiques o jurídiques que estiguen afectes a qualsevol activitat econòmica quedaran fora de les multes, perquè s’entén fonamental la protecció dels interessos econòmics i socials a València. També en quedaran exempts els vehicles de persones amb discapacitat permanent o temporal mentres dure esta última. I en quedaran fora els vehicles de dones embarassades, famílies nombroses o famílies amb menors de tres anys.

Complementàriament, l’esborrany d’ordenança preveu 48 accessos anuals a aquelles persones que tinguen vehicles amb la prohibició de circular-hi. D’esta manera, tots els anys, eixes persones podran circular per València en 48 ocasions diferents. I per a 2028 s’aprovarà un títol gratuït i transitori de l’EMT per a totes aquelles persones que no tinguen un cotxe amb el qual circular en la zona de baixes emissions.

Finalment, Carbonell ha distingit dos tipus de ZBE. Una zona d’especial sensibilitat equivalent a l’antiga APR de Ciutat Vella Nord, i una altra “més blana” que afecta tota la ciutat de València i que vindrà limitada per la Ronda Nord, la Ronda Sud, avinguda de Serreria i avinguda dels Tarongers. En este perímetre s’instal·laran les càmeres finançades amb els fons europeus per a no perdre estes ajudes.

