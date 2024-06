Conservar l’empedrat antic de Catarroja

La plaça Blasco Ibáñez, en el barri de l’Institut de Catarroja, és testimoni d’una actuació d’urbanisme sostenible amb l’adequació dels escocells dels arbres de la vorera dels establiments de restauració i l’anivellament de la vorera amb l’antic empedrat del carrer Chapa.

Amb l’empedrat de Chapa en els escocells dels arbres de Blasco Ibáñez “anivellem les voreres i evitem caigudes i torçades de peus, reutilitzem materials ja existents i permetem filtrar aigua per a mantindre la humitat de la terra”, explica el regidor d’Urbanisme i Parcs i Jardins, Martí Raga, que afegix que, a més, “fem valdre un antic empedrat com a testimoni de la crònica urbanística del poble”.

Obres al carrer Chapa de Catarroja / L-EMV

Antecedents de l’empedrat

No és la primera vegada que s’utilitzen materials d’obres, amb l’antecedent de l’empedrat del carrer Paiporta, per als passos sobre la gespa del parc del Secanet. El projecte de renovació del carrer Chapa, actualment en obres d’urbanització en plataforma única per a garantir la mobilitat, eliminant les barreres arquitectòniques, també renova el clavegueram i el subministrament d’aigua potable a les cases, així com el soterrament del cablejat de l’enllumenat públic, per la qual cosa, en obrir el carrer ha aparegut l’antic empedrat, que ara “es reutilitza i es reivindica dins de l’estratègia de la Regidoria d’Optimització de Recursos i Adaptació al Canvi Climàtic”, destaca el regidor d’Urbanisme i Parcs i Jardins, Martí Raga.

Paral·lelament, la primera fase de les obres de remodelació de la plaça Blasco Ibáñez, en el barri de l’Institut, han finalitzat amb els treballs d’urbanisme tàctic consistents en l’eliminació de la tanca per a obrir visualment la plaça, la poda de les palmeres i la retallada del costat sud per a ampliar el pas de vianants, i que dona a la fase de plantació d’arbres autòctons i plantes aromàtiques. Ara s’ha iniciat la reparació de la calçada del carrer Antonio Carpio en la zona est de la plaça, amb la millora de l’accessibilitat en la zona de l’illa de reciclatge.

Suscríbete para seguir leyendo