La inflació baixa al juny al 3,4 % per la moderació dels aliments i la disminució dels carburants

La inflació es va situar al juny en el 3,4 %, dos dècimes menys que el mes de maig, segons la dada avançada facilitada este divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El descens és fruit, segons la primera anàlisi que ha facilitat el Ministeri d’Economia, “de la bona evolució dels preus dels aliments”, un comportament que es pot atribuir, en bona part, a l’anunci fet esta mateixa setmana pel Govern sobre la pròrroga del decret anticrisi que elimina l’IVA en els aliments bàsics i que a partir d’ara s’aplicarà també a l’oli d’oliva.

Segons el Govern, ha sigut també determinant per a este descens “la baixada dels preus dels carburants”, que ara feia uns mesos que estaven en escalada i que este juny per fi s’han reduït. Contrasta esta dada, però, amb el de l’electricitat, que es troba este juny a l’entorn dels 54 euros el megawatt l’hora, per damunt del mateix mes de l’any anterior. Tal és així, que la pujada de la llum dels últims mesos implicarà que al juliol l’IVA tornarà al 10 %, segons el que s’establix pel Govern en el paquet de mesures anticrisi.

El subjacent es queda igual

Amb esta reducció, l’índex de preus al consum (IPC) a Espanya es modera després de tres mesos de 2024 en què s’havien anat registrant augments consecutius, relacionats amb la pujada dels combustibles i l’electricitat. Amb tot, segons subratlla el Govern, el creixement intermensual de l’inici de l’any ençà ha sigut ja més moderat que en el passat.

La que no baixa és la inflació subjacent, la més estructural, ja que exclou els aliments no elaborats i l’energia, que se situa este juny en el 3 %, al mateix nivell que al maig i a penes una dècima per damunt de la d’abril. Són més de tres punts per davall de la de juliol de 2023, quan la taxa estava en el 6,2 %.

Suscríbete para seguir leyendo