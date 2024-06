L’atropellament d’animals causa la mitat dels accidents que registra la CV-50

Quasi la mitat dels accidents de trànsit que es van produir durant l’any passat en la CV-50 van tindre com a protagonista involuntari un animal salvatge, en la seua majoria, senglars. Una dada que posa de manifest el creixent risc que suposa la fauna per a la conducció, especialment quan esta es realitza de nit davant de l’absència d’il·luminació en molts trams de la carretera.

La CV-50 és un dels principals eixos viaris que travessa la comarca, al costat de l’autopista i l’autovia. Totes recorren la Ribera de nord a sud i connecten grans ciutats i xicotetes poblacions per igual. La carretera autonòmica és, de fet, un dels punts que any rere any registra més volum de trànsit. Més de vint mil vehicles, de mitjana, la recorren diàriament. Almenys, en els seus trams més concorreguts, que solen ser els que discorren pel terme municipal d’Alzira.

Per mera estadística, com més vehicles circulen per una carretera, més alt serà el risc que en esta es produïsca un accident. Segons l’informe anual que elabora el Consell sobre la sinistralitat de la xarxa viària autonòmica, durant l’any passat es van produir 143 incidents al llarg de la CV-50 (des de Tavernes fins a Llíria).

Pràcticament, la mitat, 67 en concret, es van deure a l’atropellament d’un animal. Una rabosa, dos teixons, un cérvol, cinc gossos i dos no identificats conformen un llistat en el qual el denominador comú és el senglar. Afortunadament, només un dels accidents es va saldar amb danys personals en registrar-se tres ferits lleus.

Escassa il·luminació

L’escenari que més repetix no ajuda, precisament, a reduir la sinistralitat: una gran part dels accidents de trànsit en els quals va estar involucrat algun senglar es va produir de nit i en condicions de visibilitat limitada, en tractar-se de zones en les quals no hi ha il·luminació, més enllà de la que puga aportar cada vehicle. En molts dels casos, la carretera presentava condicions seques, per la qual cosa va ser la inesperada presència de l’animal en la calçada, enmig de la foscor, la qual cosa va provocar la majoria dels contratemps d’este tipus.

Si s’amplia el focus a altres carreteres, els senglars també protagonitzen un bon nombre d’accidents. La CV-41, que unix Alzira amb Xàtiva i discorre per diversos pobles de la Ribera, va registrar l’any passat trenta-cinc accidents de trànsit. Dèsset es van deure a un atropellament animal: quinze senglars, un gos i un teixó. Igual que en la CV-50, pràcticament tots els sinistres es van produir en horari nocturn (excepte un que va succeir a l’alba) i en punts sense il·luminació.

Vehicles circulen per la CV-50 al seu pas per la Barraca / Agustí Perales Iborra

L’informe autonòmic sobre la sinistralitat de les carreteres mostra accidents per atropellament de senglars fins i tot en zones més allunyades de la muntanya. Fins a cinc ocasions es va produir un incident d’este tipus l’any passat en la CV-500, que unix Sueca amb València, en paral·lel a la costa. El que evidencia la capacitat d’este mamífer per a colonitzar entorns d’allò més variats de llarg a llarg de la comarca.

Expansió

L’any passat, la Direcció General de Medi Natural i d’Evolució Ambiental va incloure més de quaranta pobles de la Ribera entre els afectats per la sobreabundància de senglars. La població d’este mamífer ha crescut fins a tal punt que es considera una plaga pels quantiosos problemes que genera, tant en el sector agrícola, on creixen els danys en les parcel·les de cultiu, com en la seguretat viària, com demostren les dades sobre sinistralitat en carretera.

Des de la pandèmia, el senglar ha guanyat una major presència en espais que, fins fa poc, era inimaginable que ocupara. Durant els últims anys, no pocs ramats d’estos animals han sorprés conductors i vianants pel seu cada vegada menor temor a la presència humana o per transitar per llocs insospitats, lluny de la muntanya. Encara que l’habitual és trobar-se estos mamífers deambulant per camins rurals, s’han documentat casos en vies urbanes o, fins i tot, en passejos marítims.

