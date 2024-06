El PP posa amb la bandera LGTBI en les Corts sense acte institucional

La bandera de l'arc de Sant Martí lluïx des de primera hora del matí d'este divendres, dia de l'Orgull LGTBI, en la façana principal de les Corts. A diferència de l'ocorregut a l'Ajuntament de València, i amb el sòl encara humit per la tempesta dels últims dos dies entre encreuament de declaracions i acusacions, representants del PP en el parlament autonòmic i en el Consell han acudit a la col·locació de la insígnia en l'entrada del Palau dels Borja.

En concret, la secretària autonòmica d'Igualtat i Diversitat, Asunción Quinzá, i el director general de Diversitat, Stephane Soriano, així com diputats populars com el seu síndic, Miguel Barrachina, o el vicepresident primer de les Corts, Alfredo Castelló, han posat al costat de la bandera, situada en la façana central, després de la seua col·locació, cosa que s'ha fet, tal com es va acordar en la Mesa de les Corts, sense cap mena d'acte institucional.

De fet, la proposta que es va aprovar en l'òrgan de direcció del parlament va ser situar esta insígnia tant el 17 de maig, dia contra la LGTBI-fòbia, com este divendres 28 de juny, dia de l'Orgull, però fer-ho sense acte institucional, com sí que s'havia fet en anys passats. És més, la presidenta del parlament, Llanos Massó, de Vox, sòcia de govern del PP, no sols no ha assistit a la col·locació, sinó que va donar suport esta setmana a l'escrit de Vox reclamant que no se situara la bandera de l'arc de Sant Martí, petició que va desautoritzar el PP.

Igual que va ocórrer el passat 17 de maig, amb el dia contra l'LGTBI-fòbia, el PP s'ha fet la fotografia amb la insígnia en solitari, sense els seus socis i sense cap representació dels partits d'esquerres. PSPV i Compromís ho van fer en aquella ocasió un parell d'hores després amb les organitzacions del col·lectiu per a protestar per eixa falta d'acte institucional en el parlament com s'havia fet anys arrere.

“La Comunitat Valenciana és una terra de llibertat i estem molt orgullosos que ningú monopolitze els desitjos, la llibertat i diversitat dels valencians”, ha assenyalat el síndic del grup popular, Miguel Barrachina, després de l'acte, unes hores després que el tema de la bandera LGTBI a l'Ajuntament de València caldejara els ànims del ple de les Corts entre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i l'oposició.

