PP i VOX no arriben a un acord: el Mundial s'escaparà de València

El Mundial 2030 està cada vegada més lluny de la ciutat de València. Després d'una dècada de desídia, d'inacció i de falses promeses, Meriton confirma la seua desgana. En esta ocasió, els polítics, després d'anys i anys tractant d'aconseguir que Peter Lim arrancara d'una vegada per sempre les obres, tampoc han aconseguit un acord que permetera l'inici de les obres o les garanties suficients per a anar complint els terminis per a ser seu. En concret, el ple d'este divendres pretenia donar una mica de llum amb un possible acord entre PP i Vox amb l'objectiu d'arrancar les obres de nou, però l'absència de garanties suficients és el que ha frenat eixa entesa entre tots dos partits.

Cal recordar que María José Catalá, fa tan sols uns dies, assegurava que estava tot encaminat per a arribar a eixe acord. “En este moment seguim en negociació els dos socis de govern, Vox i el Partit Popular, estem molt avançats en eixes negociacions, però soc una persona molt seriosa en la negociació i mentres estic negociant no parle d'eixa negociació", va apuntar Catalá en declaracions als mitjans. Malgrat estar “molt avançades” eixes negociacions, les discrepàncies en eixa manera d'apretar Meriton semblen haver tombat l'acord.

