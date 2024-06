La Punta recupera l'Ateneu Musical l'Horta, la primera banda de música de la pedania, creada fa 100 anys

La pedania de la Punta recupera la seua tradició musical amb la constitució de l'agrupació musical Ateneu Musical l'Horta, la banda de música que recupera a la primera banda de la localitat, que va ser creada a principis del segle passat com una iniciativa pionera en el context dels pobles del voltant. Cent anys després, i gràcies a l'esforç de tres músics professionals, descendents d'habitants del poble, la Punta recupera el seu passat musical.

El Palau de la Música acull demà dissabte un concert de la formació, una actuació que començarà les 19.30 hores a la Sala Iturbi, amb la batuta de Vicent Alberola, director de la banda i un dels tres artífexs del ressorgir de l'Ateneu Musical l'Horta, amb Juani Palop, saxòfon alt, i Arno Bornkamp, saxòfon baríton.

El concert oferirà un repertori que inclou des de peces clàssiques, com l'obertura de Romeo i Julieta de Txaikovski, a composicions de caràcter folklòric i tradicional, com el pasdoble de Pedro Sosa López El cant del valencià, i el pasdoble Suspiros de España, d'Antonio Álvarez Alonso, fins a creacions contemporànies, com el passatge Viktor’s Tale, de la banda sonora de la pel·lícula La Terminal, amb música de John Williams. També es podrà escoltar l'obertura de l'opereta Candide, de Leonard Bernstein; el Danzón núm. 2, del compositor mexicà Arturo Márquez, o els Cantos de Euforia y Nostalgia, de Manuel Bonino, peça per a dos saxos i orquestres, que comptarà amb la interpretació com a solistes de Juani Palop i Arno Bornkamp. El concert conclourà amb la interpretació de l'Himne Regional, del mestre Serrano.

Una banda amb història

La Punta va ser pionera en la constitució de la seua formació musical fa ja vora 100 anys, ja que al començament del segle passat, la pedania ja tenia la seua pròpia banda, un fet pràcticament aïllat en el seu context poblacional. Es té notícia d'aquella banda gràcies a un article publicat en un llibret de festes, firmat per Julio Navarro, que arreplega fins i tot el nom de diversos músics del moment, i també el d'un dels seus directors, el tio Micalet Soler, membre de la Banda Municipal de València.

Va ser una banda amb bastant activitat que tocava en festes de pobles de voltant, i amenitzava balls i actes benèfics. No obstant això, abans de la guerra civil la formació es va dissoldre per discrepàncies entre alguns integrants de la banda, encara que l'activitat es va recuperar en els anys 50 i 60, amb la direcció de Manolo el “Fusteret”. Des de llavors, la banda ha passat per moments de major i menor activitat, de manera intermitent.

A la fi del segle, cap a 1997, es va fundar de nou la banda de música amb el nom d’Ateneu Musical l'Horta de la Punta, amb Javier Ricart i, posteriorment, Joaquim Romero en la direcció. En eixa època la banda va dur a terme una intensa activitat, amb actuacions en cercaviles, processons, festes de moros i cristians i concerts, tant en la pedania com a Pinedo i a la ciutat de València.

Des de l'any passat, tres cosins músics, nets de “Casa Rol” i descendents del poble, han impulsat la refundació de l'Ateneu Musical l’Horta de la Punta. Des de la seua recuperació, la banda ha participat en processons en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, cercaviles amb la comissió fallera, en la festivitat de Santa Cecília, en el concert de Festes Patronals, en el festival de bandes dels Pobles del Sud (amb la banda de la Torre), i en el concert de Nadal. El colofó al seu primer any d'activitat serà este concert de demà en el Palau de la Música de València, dirigit pel titular de la banda, el mestre Vicent Alberola.

