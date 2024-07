El 32 % de vehicles de València estarien afectats hui per la zona de baixes emissions

L'Ajuntament de València continua avançant en la tramitació de l'ordenança de zones de baixes emissions. Tal com ha vingut explicat este periòdic, la seua aplicació serà progressiva i començarà per un 2025 exclusivament informatiu, sense sancions. I no serà fins a 2028 quan l'executiu sancione els cotxes més contaminants domiciliats a València.

El regidor de Mobilitat Jesús Carbonell ha tornat a detallar l'esborrany de la normativa exigida per la Llei de canvi climàtic i transició energètica als municipis de més de 50.000 habitants. El polític del PP ha redundat en els detalls que ja es coneixien: València tindrà dos zones lliures de contaminació, una de més "blana", delimitada per l'eix Ronda Nord-Av. dels Tarongers-Serreria-Bulevard (deixant fora barris com el Grau ,el Cabanyal, la Malva-rosa i Natzaret), i una altra d'especial sensibilitat anomenada Ciutat Vella ZBEES i coincident amb l'APR, les restriccions de la qual se solaparan.

Al calendari gradual d'implantació del període informatiu seguirà, en 2026, una fase sancionadora que afectarà els vehicles més contaminants registrats fora de la província de València. En 2027, s'ampliarà als registrats a la província de València, excepte els registrats al municipi de València i, finalment, en 2028, es farà extensible a qualsevol vehicle. Per “vehicles més contaminants” s'entenen aquells que manquen d'etiqueta, és a dir, els dièsel de més de 22 anys i els vehicles de gasolina de més de 27 anys.

Els vehicles contaminants que traspassen la zona restringida i vigilada per 278 càmeres cometran una infracció greu, sancionada amb 200 euros de multa. Quedarà exempt d'esta penalització qualsevol tipus de vehicle associat a una activitat econòmica –per exemple, els camions o els cotxes d'autònoms–, els vehicles de famílies nombroses o amb menors de tres anys, els vehicles que transporten dones embarassades i els vehicles de les persones amb mobilitat reduïda temporal.

Segons ha explicat Carbonell, a València es veurien afectats hui per la normativa un total de 132.016, que suposen el 32 % del parc mòbil. No obstant això, un estudi de les càmeres actualment col·locades en l'APR de Ciutat Vella Nord llança que el parc circulant –amb activitat real– de vehicles sense etiqueta el conforma només el 8 % dels vehicles matriculats, de manera que dels 132.016 vehicles, només hi hauria 16.000 turismes, motocicletes i ciclomotors penalitzats per la normativa anticontaminació. En 2028 la xifra serà encara més reduïda.

Lògicament, bona part d'estos 16.000 vehicles amb ús regular pertanyen a persones que no tenen capacitat econòmica per a canviar de cotxe o moto. En eixe sentit, el regidor del PP ha reconegut que la normativa penalitza sobretot les rendes baixes, però s'ha justificat atribuint la implantació de la ZBE al mandat legal. “És un problema específic de caràcter social, però la normativa estatal exigix implantar la ZBE i ens veiem amb l'obligació. En tot cas, precisament per això es preveuen mesures de foment del transport públic gratuït i, per això, no sancionem aquells vehicles d'etiqueta B”, ha assenyalat Carbonell.

