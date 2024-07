Els ultres neerlandesos aconseguixen formar el seu primer Govern amb lideratge propi

Set mesos després d'alçar-se com a primera força en les eleccions parlamentàries de Països Baixos, l'ultradretà Partit de la Llibertat (PVV) va aconseguir tancar el seu Govern de coalició, amb lideratge propi i amb altres tres forces de dretes. No estarà al capdavant de l'equip el cap del partit i el seu artífex, Geert Wilders.

L'abril passat, el líder ultradretà va renunciar a tractar de convertir-se en primer ministre del seu país davant el bloqueig de la resta dels seus potencials aliats i el perill que acabara sent inviable la seua coalició. Però es partix de la base que dominarà "des de fora" l'executiu, en què el PVV tindrà cinc del total de quinze ministeris, entre els quals està el de Migració i Asil. El cap del Govern serà, per consens, el tecnòcrata Dick Schoof, excap dels servicis secrets, expert en seguretat i també en política d'asil. Els seus aliats són els liberals del VVD, els democratacristians de l'NSC i el partit dels llauradors BBB.

El propòsit de Wilders és aplicar la línia dura a la política migratòria i donar-li la lectura més restrictiva possible al pacte aconseguit en la matèria a escala europea, tal com va anunciar fa unes setmanes mentres encara estava negociant la seua coalició. Ha matisat, en canvi, la seua línia respecte a Ucraïna, per imperatiu dels seus socis, que el van forçar a tirar arrere els seus propòsits de retallar les ajudes a Kíev. Es proposa així mateix una retallada del 20 % en el gasto destinat a la funció pública.

Fi a 14 anys del liberal Rutte

La formació del nou Govern, que assumirà les seues tasques formalment este dimarts, posa fi a vora 14 anys de govern liderat pel liberal Mark Rutte, que l'any passat va anunciar la seua retirada, però ha seguit estos mesos com a primer ministre en funcions. Rutte deixarà així per fi la política nacional per a assumir el lloc de secretari general de l'OTAN, com a successor del socialdemòcrata noruec Jens Stoltenberg. El relleu al capdavant de l'Aliança Atlàntica acumula diverses demores i es consumarà amb la guerra a Ucraïna com a principal desafiament defensiu, especialment per al seu flanc est. L'"alliberament" de Rutte dels seus compromisos amb la política neerlandesa era la baula que faltava per a completar la successió.

El primer govern liderat pel PVV suposa un èxit personal per a Geert Wilders, al qual sol identificar-se com un representant del trumpisme a Europa, però la carrera del qual va començar molt abans que Donald Trump aconseguira per primera vegada la Casa Blanca, en 2017. És una de les figures més consolidades entre la família ultradretana europea i va tindre ja una única experiència de govern entre 2010 i 2012, com a aliat de Rutte. L'experiència va acabar en naufragi, enmig de fortes topades tant polítiques com personals amb el cap de govern, que el va vetar a partir de llavors per als seus següents governs.

