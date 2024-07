Espanya aspira a convertir-se en el tercer país de la UE amb una jornada laboral de menys de 40 hores per llei

El Govern aspira a convertir Espanya en el tercer país de la Unió Europea amb una jornada laboral per llei inferior a les 40 hores setmanals. Si bé en la gran majoria d'estats membre, Espanya inclosa, la jornada ordinària de la majoria d'empleats ja es troba per davall d'este topall legal, són només dos els estats que arrepleguen de manera explícita en la seua legislació una referència màxima inferior a les 40 hores. El Ministeri de Treball ha citat este dilluns a patronal i sindicats per a tractar de consensuar una norma que així ho arreplegue.

Yolanda Díaz apura les negociacions amb patronal i sindicats per a remetre al Congrés una norma que disminuïsca, ja des d'enguany, el temps màxim de jornada i el situe, des de l'1 de gener del 2025, en les 37,5 hores setmanals. Una reforma que si bé tindrà un impacte transversal, promet beneficiar més els hòmens que les dones, ja que és en la construcció, la indústria i l'agricultura -sectors més masculinitzats- a on es concentren les jornades més elevades, segons destaca un informe publicat este dilluns per Fedea.

La jornada laboral ha estat a Espanya des dels 80 referenciada per llei en un màxim de 40 hores setmanals. Durant eixe temps, el temps que treballen cada setmana els espanyols no s'ha mantingut igual i mitjançant la negociació col·lectiva s'ha anat reduint. Segons les dades de l'EPA que cita Fedea en el seu informe, la jornada laboral mitjana a Espanya ha passat de les 41,5 hores de 1987 fins a les 37,6 hores treballades actuals, situant-se lleugerament per damunt de la mitjana de l'OCDE.

La jornada mitjana ha anat disminuint, si bé en l'última dècada ha romàs pràcticament inamovible i a partir d'ací l'actual Govern pretén donar-li una espenta i avançar-se, per llei, a la majoria d'estats europeus. Actualment només hi ha dos països a on la seua legislació preveu una jornada laboral màxima de menys de 40 hores: França (35 hores) i Bèlgica (38 hores). La pretensió del Ministeri de Treball és situar la referència setmanal a 37,5 hores a partir de l'1 de gener del 2025, la qual cosa deixaria Espanya com el segon país de la UE, avançant Bèlgica, amb una jornada laboral més baixa.

Si bé eixes referències màximes després no solen correspondre's amb les jornades reals, que en la majoria de casos solen ser més baixes. A Itàlia, per exemple, el límit són 40 hores i els convenis situen la jornada mitjana en 38 hores, cas quasi idèntic ara mateix a Espanya. Després hi ha estats que no tenen una jornada màxima, com Alemanya o Dinamarca, però que treballen menys de 40 hores, 38,2 i 37 hores, respectivament.

Dels casos esmentats per l'informe de Fedea, únicament hi ha un en el qual els treballadors fan més hores que les previstes com a màxim per llei i és França. Allí la jornada màxima són 35 hores, si bé hi ha una sèrie d'incentius flexibles que, de facto, eleven a 35,6 hores setmanals el temps de treball mitjà.

Suscríbete para seguir leyendo