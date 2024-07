Marzà assumix com a eurodiputat i deixa les Corts després de 9 anys

Vicent Marzà ja és oficialment eurodiputat. L'exconseller d'Educació ha assumit la seua acta com a membre del Parlament Europeu en un acte este dilluns en el Congrés, en el qual ha promés "pel poble valencià i la justícia social" el seu escó de la cambra comunitària. En esta, ha informat Compromís, s'adscriurà al grup Verds/ALE (Aliança Lliure Europea) de forces progressistes, a on estarà també Jaume Asens, número dos en la candidatura de Sumar, o els representants d'ERC, BNG i Bildu.

“Prenc possessió com a eurodiputat de Compromís amb la voluntat i amb el repte de representar els interessos dels valencians i de tots els nostres sectors productius", ha expressat Marzà, així com "per a construir una nova Europa que faça front a l'extrema dreta, que siga més social i avance en drets i llibertats”. Durant les setmanes prèvies, el representant de Compromís ha fet ja diverses reunions i contactes a Brussel·les i la formació ha activat una pàgina web per a informar de la seua activitat.

Entre les primeres trobades, destaquen una relacionada amb el dret a la vivenda amb el Sindicat Internacional d'Inquilins i Inquilines i una altra amb el representant del Front Polisario per a la Unió Europea, Mansur Omar. Així mateix, esta setmana s'inicien les negociacions per a determinar les competències en diferents comissions del Parlament Europeu en les quals participarà l'eurodiputat valencianista i el pròxim 16 de juliol participarà en Estrasburg en la constitució del nou hemicicle.

L'entrada de Marzà com a eurodiputat provoca també el seu adeu de les Corts. Divendres passat va firmar la seua renúncia a l'escó just nou anys després de la seua entrada en la cambra autonòmica. Va ser en 2015, en la legislatura en la qual es va convertir en conseller d'Educació. En 2019 va revalidar l'acta i el càrrec al capdavant d'este departament fins que en 2022 va deixar el Consell i va passar a ser síndic adjunt, lloc en el qual continua després de les eleccions del 28M de l'any passat.

Esta és precisament una de les incògnites que s'obrin en Compromís. El seu escó l'ocuparà el pròxim en la llista per Castelló, qui fora responsable de Cultura a Borriana les dos últimes legislatures, Vicent Granel; però encara no se sap qui assumirà les responsabilitats com a portaveu adjunt. Això, assenyalen fonts del grup parlamentari, es decidiria pròximament a escala interna, no obstant això, l'equació no és del tot senzilla vistos els equilibris interns.

Successió en el càrrec de portaveu

El síndic actualment (i així seguirà) és Joan Baldoví, mentres que els altres adjunts són Isaura Navarro, Aitana Mas i, fins ara, Vicent Marzà. Això deixava un representant per cada circumscripció i dos de Més i dos d'Iniciativa. Qui es va quedar fora d'eixe primer repartiment van ser els Verds, la tercera pota de la coalició, que ara podrien reclamar el lloc per a Paula Espinosa. El problema és que es trencaria el repartiment territorial, ja que Espinosa és de València i Marzà, de Castelló.

Per a mantindre este esquema territorial, la marxa de l'exconseller hauria de ser coberta per Mònica Àlvaro, Vero Ruiz o Granel. Àlvaro és una de les veus crítiques dins de Més, pertanyent al corrent més nacionalista, Bloc i País, la qual cosa, amb el congrés d'esta formació en l'horitzó, dificulta la seua elecció. El problema de Granel és que és novell en el parlament, mentres que en cas de ser Ruiz la triada, podria haver-hi problemes pel seu passat en Iniciativa, d'on se'n va anar amb xoc intern, i que el partit majoritari de la coalició, Més, tindria només un dels quatre llocs de l'òrgan de direcció.

