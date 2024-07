El PSPV denuncia que la Generalitat dona cursos per a policies en què vincula immigració i delinqüència

El PSPV ha denunciat este dilluns que la Generalitat presidida per Carlos Mazón està impartint cursos per a policies locals en què en el seu pla d'estudis es vincula estrangeria amb delinqüència. Així ho ha traslladat este dilluns la portaveu d'Emergències del Grup Socialista en les Corts, Marisa Navarro, que ha detallat que “els estudiants de l'última edició dels cursos bàsics de policies locals han passat d'estudiar l'assignatura d'Estrangeria a tindre una matèria sobre Estrangeria, Immigració Il·legal i Delinqüència, cosa inadmissible que no podem tolerar”.

“Estan intentant adoctrinar els policies locals”, ha assegurat la parlamentària, que ha retret a Mazón i a la consellera de Justícia, Elisa Núñez, de Vox, que “utilitzen els recursos públics per a finançar cursos esbiaixats políticament i amb una clara ideologia reaccionària”, i ha explicat que “han canviat el nom d'una assignatura que s'impartia amb normalitat per un altre en el qual els trets racistes són més que evidents”.

Els socialistes han enviat les captures dels temaris que impartix l'Ivaspe i l'Agència de Seguretat i Emergències, les dos dependents de la Conselleria de Justícia i Interior que encapçala Vox, i en estes es poden veure que un dels temes és Estrangeria, Immigració Il·legal i Delinqüència, una assignatura que fins a la data era Estrangeria, segons les informacions gràfiques aportades.

"Posar orde"

A més, ha insistit que “el senyor Mazón ha de posar orde en el seu Consell i deixar de consentir les barbaritats que dia si i dia també estan ocorrent en les seues conselleries”, i ha recordat que “el que necessitem els valencians i les valencianes és un president que ens represente a tots, no sols els ideals del Partit Popular”.

Finalment, Navarro ha assenyalat que “lamentablement tenim un Govern que està més preocupat per defendre la seua ideologia allà a on puga que per treballar pels valencians i les valencianes d'una forma seriosa i rigorosa”, i ha exigit a Mazón que “reformule el pla d'estudis i es prenga el seu treball de manera seriosa”.

Suscríbete para seguir leyendo