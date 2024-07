Víctor Claver anuncia la seua retirada del bàsquet

Víctor Claver posa fi a una impol·luta trajectòria en el món del bàsquet. El capità taronja ha decidit retirar-se de l'esport al qual tant ha aportat durant 18 temporades. D'esta manera, tanca la seua segona etapa en un València Basket al qual va tornar per a viure tres campanyes més com a taronja, sumant-ne nou en total, en les quals s'ha convertit en una part vital de la història del club i un referent per a escola i pedrera. Dijous que ve a les 12:30 h en la pista central de L’Alqueria del Basket, el club li organitzarà un xicotet acte de comiat que es desenvoluparà amb portes obertes fins a omplir aforament.

Format en les categories inferiors del València Basket des de la categoria cadet, Víctor Claver va passar a formar part de la primera plantilla professional en el curs 2006-07 i en la seua primera etapa com a taronja va disputar sis temporades en les quals va ser peça clau en el títol de l'Eurocup 2010 abans de deixar el club per a convertir-se en el primer jugador valencià i membre del Mur dels Somnis a jugar en l'NBA.

Amb el seu retorn en 2021 després d'una destacada trajectòria en el bàsquet americà i europeu i un periple en la selecció espanyola absoluta amb la qual s'ha penjat set medalles (quatre ors, incloent-hi un Mundial i tres europeus) i pujar fins a la posició 17 en l'històric d'internacionalitats amb 169 entorxats amb l'equip nacional, ha aportat el seu ofici i experiència durant tres cursos. En l'últim es va convertir en el primer jugador de la història de l'entitat a exercir com a primer capità taronja en dos etapes diferents.

Víctor Claver, en l'últim partit contra el Barcelona. / Efe

El club, en el seu comunicat, destaca que vol agrair la professionalitat, l'entrega i el treball de Víctor Claver durant el temps que ha defés la samarreta taronja, així com la seua profunda identificació amb els valors de l'entitat i l'exemple inigualable que ha suposat per la seua conducta i qualitats per a tots els jóvens jugadors de L’Alqueria del Basket, valencians com ell o arribats d'altres llocs. El club li desitja el millor en el seu futur, i tindrà les portes obertes de la qual serà sempre sa casa".

Campió de l'Eurocup 2010

Víctor Claver va arribar al València Basket en 2003, en edat cadet i procedent del CD Maristas. Encara que en el seu segon any júnior va començar a entrenar habitualment amb el primer equip, la seua estrena oficial no va arribar fins a la temporada 2006-07, en la qual es va integrar en la plantilla professional. La seua estrena en la Lliga Endesa arribaria el 12 d'octubre de 2006, al Palau Blaugrana, disputant 3 minuts.

La seua importància en l'equip va anar pujant i els Portland Trail Blazers van usar el número 22 del draft de 2009 per a fer-se amb els seus drets. En la campanya 2009-10 Claver es convertiria en un jugador clau en l'exitosa campanya taronja i va estrenar la seua recentment adquirida condició de capità per a alçar el títol de l'Eurocup 2010 després de guanyar la final a Vitòria a l'ALBA Berlín.

Les dos últimes campanyes de la seua primera etapa taronja van ser els seus millors cursos a nivell estadístic amb l'equip valencià, ajudant al fet que el València BC es classificara per primera vegada al playoff de l'Eurolliga, que trencara la seua particular maledicció amb els quarts de final de la Lliga Endesa i jugara una nova final de l'Eurocup en 2012. El seu rendiment li va obrir les portes de l'NBA, a on va jugar durant tres temporades, per a posteriorment tindre una important carrera a Rússia i el Barça abans de tornar a la Fonteta en l'estiu de 2021. Una segona etapa que li ha permés augmentar els seus registres i entrar a l'olimp històric taronja.

Sext jugador amb més partits en el València Basket

Després de nou temporades defenent els colors del València Basket, Claver deixa el club com el sext jugador amb més partits disputats amb un total de 386 partits (255 de Lliga Endesa, 119 de competicions europees, 9 de Copa del Rei i 3 de la Supercopa Endesa). En el seu periple com a taronja, Víctor s'ha convertit en el millor rebotador espanyol de la història de l'entitat i en el quart millor en l'històric (1297). L'aler valencià està també en el top-10 històric en punts (nové amb 2.451), taps (sèptim amb 126), recuperacions (sèptim amb 317) i triples (sèptim amb 324).

Una trajectòria per a emmarcar amb la selecció espanyola

Lluny de quedar-se només en els clubs dels quals ha format part, la influència de Víctor Claver va molt més enllà. El seu nom és sinònim de peça important en la selecció nacional, en la qual ha acumulat 169 internacionalitats, coincidint amb una època daurada i fructífera a nivell de títols, col·laborant en la majoria. Des que començara a fer els seus primers passos com a internacional, Víctor ha pogut ajudar a aconseguir 4 ors, una plata i dos bronzes, entre europeus, mundials i JO.

Suscríbete para seguir leyendo