La Comunitat Valenciana registra el major descens de l'atur de l'any

El mercat laboral de la Comunitat Valenciana obté bones notícies en juny, amb un augment en l'ocupació i una reducció en l'atur per l'espenta dels servicis i, més concretament, l'hostaleria, que ve a confirmar les excel·lents perspectives que té el sector turístic, segons les dades donades a conéixer hui pel Ministeri de Treball.

El nombre d'aturats en l'autonomia es va reduir el mes passat en 4.929 persones -un 1,56 %-, amb el que el total baixa fins als 311.167. En xifres absolutes, és el major descens registrat per un territori a Espanya, després dels 8.746 d'Andalusia i els 5.816 de Catalunya, en un context en el qual en el conjunt nacional la desocupació va caure en 46.783 persones o, cosa que és el mateix, un 1,79 % menys. Si la comparativa es fa amb juny de 2023, les dades valencianes són encara més unflades, atés que la disminució arriba a 14.410 persones (un 4,43 %). En este cas, Andalusia torna a ocupar la primera posició, amb 44.291 aturats menys, seguida per Madrid (14.493) i la Comunitat Valenciana. A Espanya, el descens ha sigut de 127.775, un 4,75 % menys. En l'última dècada, la retallada en l'autonomia ha sigut de 226.291 persones.

Jóvens

Les dades per províncies revelen que el major descens s'ha registrat a Alacant, el territori amb un major pes del sector turístic, amb una disminució de 2.334 persones. A continuació apareixen Castelló, amb 1.003 menys, i València, amb 1.592. Dels 311.167 aturats que hi havia a la Comunitat Valenciana a finals de juny, la gran majoria són dones, amb un total de 189.765. Els menors de 25 anys arriben a la xifra de 18.446. Este nombre total d'aturats és la xifra més baixa en un mes de juny des de 2008. Des de l'inici de la sèrie històrica comparable, en 1996, l'atur ha baixat en juny la majoria de vegades a la Comunitat Valenciana (en 21 ocasions), mentres que ha pujat en quatre, sent el descens de l'últim mes la baixada més xicoteta des de 2022.

Un cambrer atén una taula a Benidorm / Levante-EMV

La bona evolució de l'atur en juny es produïx en el context de l'inici de la temporada turística, que es promet tan exitosa com la de l'any passat, quan es van aconseguir registres històrics. D'acord, la branca d'activitat que acapara la major part del descens és la dels servicis, amb una disminució de 3.780 aturats. A continuació apareixen la indústria, amb 581 menys, el col·lectiu sense ocupació anterior, amb 413, la construcció, amb 113, i l'agricultura, amb 42.

El nombre de contractacions formalitzades el mes de juny també registra una variació positiva en juny respecte a maig, en concretar-se'n 123.508, amb un augment del 5,79 % (6.755) respecte al període immediatament anterior. No obstant això, la dada de juny és inferior en 15.595 contractes a la del mateix mes de 2023. Els indefinits es van situar per davall del 50 % del total.

Suscríbete para seguir leyendo