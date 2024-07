Eurovisió anuncia canvis en la seua organització després de l'accidentada edició d'enguany.

La Unió Europea de Radiodifusió (UER), organitzadora del festival de la cançó d'Eurovisió, va anunciar que durà a terme canvis en la seua estructura organitzativa després d'analitzar l'edició d'enguany celebrada a Malmö (Suècia), marcada per diverses polèmiques, moltes entorn de la participació d'Israel, encara que també amb rècords d'audiència.

El primer canvi concretat és la creació del càrrec de director del festival, que coordinarà l'organització amb el subdirector general, el responsable de mitjans de comunicació de la UER i el ja existent lloc de supervisor executiu d'Eurovisió, fins ara el principal càrrec al capdavant del certamen.

Altres canvis organitzatius, encara no concretats, però que s'analitzaran pròximament, giraran segons la UER entorn de tres àrees: gestió i participació, seguretat i gestió de riscos, i relacions amb l'audiència i els mitjans.

Entre altres coses, va assenyalar l'entitat en un comunicat, es buscarà aclarir responsabilitats a l'hora d'acceptar participants i assegurar-se que les opinions dels membres de la UER (les televisions públiques dels països de l'àrea europea) siguen sentides.

També es buscarà "un increment de la col·laboració amb grups de fans, influencers i mitjans de comunicació per a aconseguir una major participació basada en els valors del festival".

Les àrees per a la millora, subratlla la UER, han sigut identificades després d'encarregar una revisió independent del concurs de maig, guanyat per Suïssa i marcat per l'oposició de molts activistes a la participació d'Israel, que, no obstant això, va ser la cançó més secundada pel televot de nombrosos països.

El concurs passarà a la història pels esbroncs rebuts per la cantant israeliana, Eden Golan, durant la seua actuació, i també contra el supervisor executiu Martin Österdahl, quan este va haver d'intervindre per a repartir els vots de Països Baixos, la delegació dels quals va ser desqualificada per un incident encara no aclarit entre el seu cantant i una operadora de càmera.

Suscríbete para seguir leyendo