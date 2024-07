Relleu en el lideratge del Grup Socialista a l'Ajuntament de València

El Grup Socialista a l'Ajuntament de València prepara el relleu en el càrrec de portaveu del grup o, el que és el mateix, en el lideratge d'este. L'eixida de Sandra Gómez per a anar-se'n al Parlament Europeu té dos conseqüències directes: la primera el lliurament de l'acta de regidor, que ara passarà a ocupar el següent de la llista, Borja Santamaría. I en segon lloc un relleu en el càrrec de portaveu, que passarà a ocupar el que feia de coportaveu, Borja Sanjuán, que també passa a liderar el grup i ser el cap visible de l'oposició a l'alcaldessa del PP, María José Catalá.

Dos plens el mes de juliol

Segons fonts socialistes, tots eixos canvis es faran al llarg del mes de juliol i depenent també dels temps de Sandra Gómez, que esta mateixa setmana podria ser mare per segona vegada. En principi, la idea és celebrar un ple extraordinari el 12 de juliol en el qual s'oficialitzaria l'eixida de Sandra Gómez de l'Ajuntament de València i del càrrec de portaveu del Grup Socialista, i l'entrada de Borja Sanjuán en eixe lloc. I després, en el ple ordinari del mes de juliol, que podria ser el dia 23, prendrà possessió Borja Santamaría. La idea és arribar al mes d'agost amb este assumpte resolt i començar el nou curs en plenes condicions.

Àmplia experiència

Pel que fa a Borja Sanjuán, va ser el regidor d'Hisenda en l'anterior govern municipal i després de la pèrdua de les últimes eleccions per part del bloc progressista és la mà dreta de Sandra Gómez en l'oposició. El seu treball al capdavant de l'economia municipal l'ha consolidat en el grup malgrat la seua joventut, i tot sembla indicar que apurarà la legislatura en la màxima responsabilitat del grup fins que, ja en les proximitats de les eleccions municipals de 2027, es designe un candidat o candidata per a eixe nou cicle electoral.

Borja Sanjuán amb Sandra Gómez en el ple municipal de València. / Levante-EMV

En el cas de Borja Santamaría, va estar en el lloc número 8 de l'última llista electoral (hi ha set regidors socialistes), i en l'actualitat és assessor del grup molt pegat a la Regidoria d'Esports que lidera Javier Mateo. Segons fonts socialistes, el seu treball com a regidor es dirigirà a esta àrea i també a tot l'orgànic de l'ajuntament, com ara personal, règim interior, etc.

Canvis en l'oposició

Amb el relleu en el Partit Socialista es completa la renovació de cares en els dos grups de l'esquerra que en les últimes eleccions van perdre el poder. En el cas de Compromís, l'anterior alcalde, Joan Ribó, va deixar l'acta de regidor a penes un any després de passar a l'oposició. El va substituir Luïsa Notario, número 10 de la llista electoral, que ja havia sigut regidora l'anterior legislatura. Abans fins i tot Ribó havia deixat el càrrec de portaveu del grup en mans de Papi Robles, que va ser el seu número dos per a les últimes eleccions i que ara és el cap visible de la formació a la ciutat de València.

