Sagunt fa un minut de silenci per les víctimes de violència masclista

L'Ajuntament de Sagunt, a través de l'Àrea d'Igualtat, ha fet un minut de silenci este dimarts 2 de juliol a les 12.00 hores en memòria de les víctimes dels presumptes assassinats masclistes ocorreguts recentment. Estos tràgics incidents inclouen la mort d'una dona de 30 anys i els seus dos fills, de 3 i 8 anys, a Conca, una dona de 76 anys a Màlaga i una altra de 20 anys a Granada.

Membres de la Corporació Municipal, juntament amb el personal de l'ajuntament, veïns i veïnes del municipi, així com diversos col·lectius i associacions, s'han concentrat a les portes de l'edifici públic per a mostrar la seua condemna i rebuig davant estos actes de violència de gènere. La delegació d'Igualtat ha recordat la importància de la col·laboració ciutadana en la lluita contra la violència de gènere assegurant que és crucial per a visibilitzar i repudiar este tipus de comportaments.

Al seu torn, han instat qualsevol persona que sospite d'un cas de violència a contactar amb el 016 o el telèfon d'emergències 112 i han recordat que el Servici d'Atenció a les Dones de l'Àrea d'Igualtat està disponible de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores per a oferir atenció presencial i telemàtica a través del número 96 265 58 89, el WhatsApp 607 248 363 o el correu electrònic dona@aytosagunto.es.

Alarma Social

Segons dades oficials, l'any 2023 va concloure amb 56 dones i dos menors assassinats per violència de gènere. En el que va de l'any 2024, ja es comptabilitzen 19 dones assassinades. Des que es van començar a registrar les xifres en 2003, el total ascendix a 1.263 assassinats masclistes. A més, 2024 ha vist la mort de 9 menors, sumant-ne un total de 62 des de 2013.

