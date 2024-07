El Síndic reprova Godella per no fer ús del valencià en les seues comunicacions

El Síndic de Greuges ha emés una resolució sobre una queixa que va presentar una veïna de Godella que denunciava que l'ajuntament, concretament la Regidoria d'Educació, no estava utilitzant el valencià en una sèrie de comunicacions.

En la resposta, l'òrgan en defensa del ciutadà assenyala que el consistori està vulnerant els articles de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en els quals s'encomana a les institucions garantir l'ús normal i oficial tant del castellà com el valencià i assegurar-se que existix bilingüisme en els seus àmbits d'actuació, i recomana a l'ajuntament de Godella que prenga les mesures necessàries perquè això siga així.

Esta resolució relata de manera cronològica que va rebre una queixa el mes de maig passat en la qual una veïna denunciava que la Regidoria d'Educació i tot el consistori només feia les seues comunicacions en castellà. A més, lamentava que a pesar que havia posat una reclamació a l'ajuntament, mai havia rebut resposta.

El consistori diu que va haver-hi "problemes informàtics"

Quan va interpel·lar el Síndic a l'Administració local, esta va assenyalar que no havia contestat "perquè va arribar a una regidoria errònia i per problemes informàtics que van llastar que arribara a la seua destinació". Així mateix, el consistori informava que s'havien adoptat les mesures oportunes per a corregir els cartells als quals es feia referència en la queixa.

Amb tot, la veïna va presentar al·legacions i va insistir que encara que l'ajuntament esmenara eixos cartells en concret, "són molts els escrits i les comunicacions en els quals el consistori només utilitza el valencià".

Davant totes estes argumentacions, el Síndic de Greuges publica ara una resolució en la qual recorda a l'Ajuntament de Godella que "té l'obligació d'adequar des d'un punt de vista lingüístic les vies de comunicació amb la ciutadania i implantar un règim de cooficialitat de les dos llengües, tal com establix la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la Llei d'ús i ensenyament del valencià".

"El consistori vulnera la norma"

Per això, "estimem que l'actuació de l'ajuntament de Godella vulnera els articles i les normes esmentades anteriorment" i recomanen que s'adopten les mesures necessàries per a "respectar absolutament el bilingüisme".

Finalment, suggerixen al consistori que trasllade a totes les regidories, empreses públiques i entitats l'obligatorietat d'utilitzar els dos idiomes en totes les seues comunicacions i suggerix que es done resposta a l'escrit presentat per la veïna, ja que "esta institució considera que la falta de precisió en la designació del departament de destinació no justifica la falta de resposta".

Ara, el consistori té un mes per a enviar al Síndic un informe en què manifeste si accepten les consideracions i, si és així, indicar les mesures que prendran per a complir-les.

