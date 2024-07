Estos són els punts a on més aigua van deixar les explosives pluges de dilluns

Les pluges del passat dilluns 1 de juliol van deixar precipitacions generalitzades d'intensitat baixa i mitjana en la demarcació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX). El balanç de les pluges publicat per la CHX indica que en les zones en les quals ha caigut més aigua ha sigut a l'interior nord de Castelló; pel Sénia i el Maestrat, 4,4 mil·límetres quadrats (mm2). Seguit de la conca del Palància, 3,9 mm2; les del Xúquer, 2,3 en cada una (Alt, Mitjà i Baix). En la zona del Serpis i de la Marina Baixa, els mínims, amb 0,4 i 0,3 respectivament.

L'embassament d'Ulldecona és el que té menor emmagatzematge de la CHX, a penes el 0,91 % del seu total. No obstant això, ha sigut el Sénia el que més precipitacions de mitjana ha registrat del sistema. En l'estació del pantà s'han detectat 8 litres per metre quadrat (l/m²), i en la de Fredes (la Pobla de Benifassà), 18,8. En la zona les pluges s'han concentrat a l'interior i la màxima s'ha aconseguit a Cervera del Maestre, amb un total de 19,8 litres.

Les pluges s'han concentrat al costat de València / CHJ

València, a on més ha plogut

El pluviòmetre de València ha sigut el que més aigua ha registrat del Baix Túria, 54,2 l/m². A més, les precipitacions han deixat fortes pluges concentrades en l'estació de l'Alt Pi, a Serra (29,6), el Puig (23,7) i Chiva (17,8). En la resta de la zona les aigües han sigut mínimes, totes per davall dels 2,8 litres de Marines i Casinos. La quantitat més baixa també ha quedat a Serra, en la base de Portaceli, tan sols 0,2. A Conca ha quedat una mitjana d'1,5 mm2.

Les estacions de la Marina Baixa no han detectat aigua. Els indicadors dels pluviòmetres de l'informe de la CHX no mostren cap precipitació. En les centrals de Borriol, Cuerda, embassament de Forata i Tragacete, han patit anomalies en els seus sistemes i no s'han pogut registrar les pluges de la zona.

