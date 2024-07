Bloqueig per a acabar el curs en les Corts

El primer curs parlamentari de la majoria de PP i Vox en les Corts acabarà sense la renovació dels òrgans estatutaris. Segons sembla (i escoltat) ahir en el carrusel d'intervencions després de la junta de síndics és que l'acord entre el Govern i el PP per a desbloquejar el Poder Judicial no tindrà un efecte immediat a la Comunitat Valenciana.

PSPV i Compromís només accepten negociar els nomenaments en organismes com el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes si se n'exclou Vox, mentres que el PP remarca que els acords han de ser «amplis» i que la participació d'un dels integrants de l'executiu autonòmic és «el normal».

«Ens agradaria un acord amb tots, començant pels nostres socis», va reiterar ahir el síndic popular, Miguel Barrachina, protegint els seus companys de govern davant la reclamació de l'esquerra de deixar de costat els voxistes en insistir que incorporar-los és desprestigiar els òrgans estatutaris, en els quals no creuen.

És en este punt de bloqueig a on comença el joc de mans. Socialistes i valencianistes tenen a favor seu que sense el vot d'almenys un d'ells no s'aconseguirà canviar la majoria progressista en òrgans consultius com el Jurídic o la Sindicatura de Comptes, que servixen de contrapoder a les accions del Consell.

No obstant això, al PSPV se li giren en contra els arguments que fins ara brandaven respecte al bloqueig del PP sobre la renovació del Poder Judicial. «Fins ara tenien una justificació, però ja no», va assenyalar ahir Barrachina. Els populars han aprofitat este acord per a pressionar l'esquerra i tractar de renovar unes institucions que en alguns casos porten fins a cinc anys en situació d'interinitat.

La resposta que han trobat fins ara és la mateixa per part de PSPV i Compromís: no hi ha acord si està Vox, una posició que mantenen fins i tot amb la possibilitat de quedar-se sense representació en À Punt i el Consell de Transparència, les noves vies que ha trobat el PP per a forçar la negociació amb l'esquerra.

"Xantatge"

El canvi de la norma que regix la radiotelevisió pública, així com la que s'aprovarà dijous que ve respecte a la Llei de transparència permetrà a PP i Vox triar els membres del consell d'administració d'À Punt, així com els tres consellers de l'òrgan de Transparència sense necessitat de pactes amb l'oposició, un «xantatge» que no modifica la postura ni de socialistes ni valencianistes.

«Si Mazón decidix fer això (triar per majoria absoluta tots els consellers), haurà d'explicar-ho», va assegurar ahir Muñoz, que es va mostrar disposat a aguantar el desafiament. «Qui ha canviat la llei és PP i Vox, els que han de fer passos són PP i Vox, encara que ens és molt difícil arribar a acords amb partits que canvien les regles del joc a mitat», va indicar el síndic de Compromís, Joan Baldoví.

Esta elecció per majoria absoluta, és a dir, sense l'esquerra, no és l'escenari ideal que albira el PP, com va admetre el seu portaveu parlamentari, encara que va assenyalar que en estos casos la participació de PSPV i Compromís en un hipotètic pacte «és important, però no indispensable», un avís davant el qual no va voler posar «ni dates ni límits», però que no deixa de ser un advertiment davant el bloqueig.

