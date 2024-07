La covid es dispara a la Comunitat i frega el seu màxim en any i mig

"He donat positiu en covid", "Conec una cosina que està passant la covid en juny". Són frases reiterades en les converses entre amics, companys de treball i familiars en estos dies. Poden ser una reminiscència, però són la realitat d'este 2024. I així ho reflectixen les dades. Els casos de coronavirus s'han disparat a la Comunitat Valenciana a les portes de l'estiu amb 221,4 casos per cada 100.000 habitants. El nivell de la taxa d'incidència és similar al de les primeres setmanes de gener, quan la mascareta era obligatòria en els centres de salut; la taxa en la primera setmana de gener estava en 226. La gran diferència, no obstant això, és que llavors la taxa de grip comuna era de 536,7 davant de l'actual, que es troba en un pírric 5,3.

Són les dades extretes de l'últim informe del Sistema de Vigilància d'Infeccions Respiratòries Agudes a la Comunitat Valenciana (Sivira), que reflectixen que els casos de coronavirus s'han duplicat en només dos setmanes. Llavors, la taxa se situava en 95,5 casos i fa set dies, en 206,3. Són, a més, molt superiors a les registrades a la fi del mes de juny, quan la incidència de covid se situava en 37 casos. Les dades estan fregant màxims des de gener del 2023, encara que la xifra podria ser major, ja que la realització de proves diagnòstiques s'ha anat reduint des de l'inici del procés de vacunació i, sobretot, aquelles que es fan en els centres de salut i hospitals, les dades dels quals s'inclouen en este informe. Són moltes persones les que se les fan a casa i no transmeten el contagi a la Conselleria de Sanitat.

La majoria, casos lleus

És cert que l'última setmana reflectix una tendència cap a l'estabilització, encara que caldrà observar l'evolució de la setmana que ve. De fet, des de la Direcció General de Salut Pública confirmen este "aplanament" de la corba i expliquen a Levante-EMV que este repunt de la incidència no es trasllada en un augment dels ingressos hospitalaris per problemes respiratoris derivats de la covid, per la qual cosa apunten al fet que la majoria dels casos serien lleus.

És el que reflectix també l'informe. La incidència de les infeccions respiratòries agudes (IRA) tendix a la baixa, amb 2,6 casos per cada 100.000 habitants. Es tracta del nombre de persones que acaben sent ingressades en hospitals per la malaltia. Fa set dies es va situar en 4,1, la més alta de l'any 2024, encara que per davall dels 16 casos de l'última setmana del mes de desembre.

Suscríbete para seguir leyendo