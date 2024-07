El Govern canviarà la llei perquè els veïns puguen vetar un pis turístic en l'escala

El Govern prepara dos canvis normatius per a regular el lloguer temporal i el turístic. Isabel Rodríguez, ministra de Vivenda i Agenda Urbana, ha anunciat este dimecres, d'una banda, una "reforma quirúrgica" de la Llei de propietat horitzontal per a donar poder de veto als veïns a l'hora d'instal·lar una vivenda vacacional i, de l'altra, l'aprovació en el Consell de Ministres d'un decret llei que obligue a justificar la causa en la firma d'un contracte de mitja estada.

L'executiu està ja recaptant també suports entre els diferents grups polítics per a fer una reforma, que la ministra ha definit com a "quirúrgica", de la Llei de propietat horitzontal. "Volem empoderar els veïns, que siga determinant l'opinió dels propietaris per a implantar una activitat econòmica en les seues finques. Garantir el dret d'autorització o de veto a esta mena d'activitats econòmiques", ha matisat Rodríguez, que ha anunciat que mantindrà trobades amb les plataformes en línia, afectats i agents socials per a redactar el canvi normatiu.

A més, està prevista la creació d'una plataforma única en la qual constaran tots els immobles llogats en modalitat turística, que es lloguen en plataformes com Airbnb o Booking. Esta s'espera que estiga llesta abans de final del pròxim any, encara que la directiva europea que obliga a crear-la permet fer-ho fins a desembre de 2026, i que esta incloga, no sols turístics, sinó també pisos en lloguer temporal.

Els contractes temporals es legislaran també en el reial-decret que prepara l'executiu. Està previst que s'aprove en el Consell de Ministres abans de final d'estiu. Amb la reforma es pretén evitar que els amos eviten les restriccions dels contractes habituals, regulats en la Llei d'arrendaments urbans, passant-los a mitja estada, regits per normativa civil. "Volem tramitar-ho amb rapidesa en el si del Govern, donant-li tota la celeritat possible, respectant la participació pública", ha assenyalat Rodríguez. El text inclourà la definició de causalitat i quins contractes sí que poden adscriure's a esta modalitat, a més de quines condicions o requeriments s'exigixen a esta mena d'immobles, com el parament o el mobiliari que han d'incloure. El reial decret inclourà un desplegament normatiu de l'article tres de la Llei d'arrendaments urbans, encara que no requerirà una reforma en si d'esta norma.

"Els allotjaments de temporada són per al que són"

Malgrat els nous vedats que s'introduiran en els lloguers temporals, la ministra de Vivenda i Agenda Urbana ha defés la seua utilitat: "És necessari establir tots els mecanismes per a no burlar la Llei d'arrendaments urbans, però, al seu torn, salvaguardar els allotjaments de temporada per al que són: persones que per qüestions laborals o acadèmiques requerixen durant un temps un lloguer diferent de la seua residència habitual. Serà necessari acreditar esta causalitat: per exemple, una estada d'un o dos mesos per un festival cultural, de nou per un curs escolar, o de més d'un any per un treball de recerca. Igual que per a un contracte ordinari se'ns pot requerir la nostra nòmina, en els temporals s'exigirà que es justifiquen els motius".

Amb esta mesura, Isabel Rodríguez confia a posar fre al que succeïx en nombroses localitats turístiques espanyoles, en les quals molts pisos es lloguen de setembre a juny en modalitat de temporal i durant l'època estival en turístic. "Este fenomen tensiona el mercat del lloguer tradicional i provoca increments de preus", ha conclòs la ministra.

Reaccions als anuncis

Diverses organitzacions i sindicats han reaccionat després dels anuncis de la ministra. El Consell General dels Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària d'Espanya (COAPI), en un comunicat, ha celebrat "que l'expressat pel Ministeri coincidix en gran manera amb les propostes que en el seu moment els agents immobiliaris van fer arribar al Govern per a evitar el frau en el sector del lloguer de temporada". "És molt important que no es modifique la legislació, sinó que únicament es duga a terme un desplegament reglamentari per a la preservació del lloguer de temporada", han assegurat en la mateixa nota.

Per la seua banda, Carlos Bravo, secretari de Polítiques Públiques i Protecció Social de Comissions Obreres (CCOO), s'ha mostrat insatisfet amb el resultat, perquè la seua proposta era que els temporals estigueren limitats a sis mesos prorrogables per altres sis. "El Ministeri de Vivenda no ha portat cap proposta per escrit. Hem emplaçat el Govern a tindre un text perquè el grup de treball puga continuar treballant", explica.

