Mazón desautoritza Vox i canvia l'assignatura de violència intrafamiliar per a policies

L'assignatura de "Violència intrafamiliar" que va canviar la Conselleria de Justícia en els cursos a policies locals tindrà una altra modificació de nom després que esclatara la polèmica, encara que no tornarà al seu nom original, "Violència de gènere", sinó que es dirà "Violència contra la dona". Així ho ha anunciat la portaveu del Consell i titular d'Hisenda, Ruth Merino, en una entrevista en À Punt en la qual ha qualificat de "desafortunada" la denominació impulsada pel departament d'Elisa Núñez, de Vox.

"Eixe canvi de nom el veig, i parle personalment i també pel Consell, desafortunat", ha indicat Merino, que ha assegurat que en l'Ivaspe (l'organisme encarregat de la formació al personal d'emergències i seguretat) "hi haurà" una assignatura de "Violència contra la dona". "Es tornarà a canviar", ha anunciat Merino, una modificació que ha arribat, segons ha assegurat, després que la vicepresidenta segona, Susana Camarero, i la titular de Justícia es reuniren.

Ruth Merino intervé en una entrevista en À Punt, este dimecres. / Levante-EMV

El canvi de nom suposa una desautorització per part de Camarero i el president de la Generalitat, Carlos Mazón, cap a l'acció dels seus socis de govern de Vox. Vox és el responsable de la Conselleria de Justícia, a on estan les competències d'Emergències i també de l'Ivaspe, l'organisme que, segons va denunciar el PSPV, ha canviat una de les assignatures per als cursos d'inspector, comissari i intendent de "Violència de gènere" a "Violència intrafamiliar", concepte utilitzat per la ultradreta per a negar la violència masclista.

Així, Merino ha insistit que ha sigut "desafortunat" posar el nom de "Violència intrafamiliar", però ha tractat de restar-li importància a l'assumpte. "No li vull donar més importància de la que té", ha agregat al temps ha remarcat que PP i Vox són "dos partits diferents" i que no coincidixen "en tot". Així, ha assegurat que tant Núñez com Camarero "han parlat i han arribat a un acord" en el qual es "reconeix que es pot fer d'una altra manera".

"No és un curs, és un patró ideològic", va assenyalar el dimarts el síndic del PSPV, José Muñoz, que ha recordat que este mateix departament també ha modificat l'assignatura d'un dels seus cursos per a policies locals, la d'"Estrangeria", que passa a denominar-se "Estrangeria, immigració il·legal i delinqüència", la qual cosa suposaria vincular immigració amb criminalitat, cosa que també ha criticat Compromís. "Hem demanat tota la documentació", ha assenyalat sobre este tema la síndica adjunta dels valencianistes, Isaura Navarro.

