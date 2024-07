Rescat en temps rècord de dos banyistes a la platja del Cabanyal

Els banyistes que estaven este matí a la platja del Cabanyal s'han vist sorpresos pel dispositiu de rescat desplegat per Creu Roja per a salvar dos banyistes que corrien risc d'ofegament. Afortunadament, tot ha sigut un simulacre organitzat per la Regidoria de Platges, que ha fet per a comprovar la reacció i els temps de resposta dels recursos humans i materials del dispositiu de salvament i socorrisme desplegat en la zona amb la coordinació de Creu Roja.

L'assaig s'ha dut a terme a les 11.30 en coordinació amb la Policia Local i el Centre de Coordinació de Creu Roja (COA). "Podem afirmar que les platges de València compten amb un dels servicis de vigilància i socorrisme més segur d'Espanya, ja que com s'ha comprovat les persones són ateses en menys de 4 minuts des de l'albirament”, ha afirmat la responsable municipal de Platges, Mónica Gil, al final d'este simulacre.

Un altre moment del simulacre de salvament a la platja del Cabanyal / CR

Per al rescat, la Creu Roja ha activat, entre altres recursos, 2 motos aquàtiques, 2 ambulàncies i un quad, amb la col·laboració d'agents de la Policia Local.

La delegada de platges, Mónica Gil, que ha presenciat l'escena amb la presidenta local de Creu Roja a València, Nieves Dios, ha assegurat que “gràcies al desplegament de mitjans de l'esmentat dispositiu, els banyistes poden gaudir de la mar amb completa seguretat, amb un ampli horari de cobertura i amb servicis adaptats per a les persones amb diversitat funcional”. “Estos exercicis de rescat ens permeten posar en pràctica la coordinació dels equips desplegats a la platja i mesurar els temps de resposta des que un banyista es troba en perill en l'aigua fins que està fora de perill i és derivat a hospitals”, ha aclarit.

La Regidoria de Platges de l'Ajuntament de València va activar este dispositiu de salvament i socorrisme de les platges de València el passat 1 de juny. Des de llavors està operatiu des de les 9 fins a les 20 hores a les platges del nord, mentres que a les platges del sud de la ciutat l'horari d'este servici és de 10.30 a 19 hores.

La regidora de Platges amb els participants en el simulacre de salvament de hui a la platja del Cabanyal / CR

Més de cent professionals

En total, Creu Roja desplega, diàriament, a més de 100 professionals del salvament, entre socorristes aquàtics, patrons d'embarcació, personal tècnic d'emergències sanitàries, medicina i infermeria, així com auxiliars de bany adaptat. A més, l'operatiu, que exactament compta amb 160 persones, està secundat per ambulàncies i vehicles d'emergències, i les 16 postes localitzades en els 19 quilòmetres de platja urbana des de Malva-rosa fins al Perellonet.

Amb tot això, la Regidoria de Platges “aposta per vetlar per la seguretat i la protecció de les persones en tot moment. Per això, posa èmfasi en la prevenció d'accidents en matèria de salut, a més de la conscienciació ciutadana en la protecció de l'entorn”, ha detallat Mónica Gil.

