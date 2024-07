Així és el robot que neteja les platges de València

L’Ajuntament de València ha presentat este matí el primer robot que s’encarregarà de netejar les platges, el denominat “platjabot”, desenvolupat amb intel·ligència artificial. Es tracta de la primera màquina de neteja de platges que funciona de manera autònoma i que s’encarregarà d’arreplegar burilles, plàstics i d’altres tipus de residus. El robot incorpora sensors per a identificar persones i objectes personals com ara tovalloles durant el procés de neteja i escombratge dels arenals.

La posada en marxa del robot de neteja dels arenals és fruit de l’aplicació de l’ordenança de Sandbox aprovada per l’Ajuntament de València, una normativa que permet impulsar projectes innovadors i donar a les empreses la possibilitat de provar els seus productes i tecnologies experimentals en entorns reals, com és el cas de les platges, per a assegurar-ne l’èxit. València és la primera ciutat que compta amb esta mena d’ordenança, ha destacat l’alcaldessa en la presentació del robot de platja este matí a la platja de la Malva-rosa.

L’empresa que ha desenvolupat el robot treballarà a mapejar les zones que es netejaran de les platges. Catalá ha destacat que esta mena de projectes innovadors són molt interessants en el marc de la capitalitat verda. “Volem apostar per estes iniciatives que ens permeten aplicar les noves tecnologies en la millora de les nostres platges”, ha dit l’alcaldessa.

