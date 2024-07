El col·lectiu feminista de l’Alcúdia reclama més ferramentes per a erradicar la violència masclista

La recentment creada associació Agermanades de l’Alcúdia s’ha concentrat per a condemnar els assassinats de quatre dones i dos menors el cap de setmana passat. El col·lectiu feminista va reclamar més ferramentes i polítiques més efectives per a erradicar la violència masclista.

Al voltant de quaranta persones, la majoria dones i integrants de l’agrupació, es van concentrar dilluns a la vesprada a la plaça de l’Ajuntament per a mostrar la seua repulsa pels crims masclistes i vicaris esdevinguts a Conca i Andalusia el cap de setmana passat.

Allí es va llegir un manifest en el qual van expressar el seu dolor i indignació pels tràgics successos entre proclames com “estem fartes”, “prou de terrorisme masclista” o “el masclisme mata”. Igualment, es va insistir en “la urgència d'actuar” per a erradicar este mal social. De fet, van reclamar “mesures més efectives” per a protegir les dones i els menors de la violència masclista.

