Els empresaris audiovisuals Francis Puig i els germans Adell Bover demanen l’arxivament de la causa

Els empresaris audiovisuals Francis Puig i els germans Adell Bover han sol·licitat al Jutjat d’Instrucció 4 l’arxivament de la causa, després de rebre l’ampliació de l’informe de la Guàrdia Civil sobre la veracitat de les factures presentades sol·licitat per la Fiscalia Anticorrupció i que de nou es presenta sense conclusions. I, segons les defenses, “insistint en qüestions ja resoltes”, sense consultar l’informe de la Intervenció de la Generalitat, ja entregat. A més d’evidenciar “el més absolut desconeixement que els autors de l’informe presenten sobre el mercat audiovisual”.

Per això, la defensa de Francis Puig, que exercix l’advocat Javier Falomir, sol·licita el “necessari acord de sobreseïment i arxivament de la present causa en virtut d’una querella que tenia unes evidents intencionalitats polítiques per qui la va formular”, assegura en referència al Partit Popular.

Després de cinc anys d’instrucció, la defensa de Francis Puig, germà de l’expresident de la Generalitat, Ximo Puig, defén que “practicada la prova, podem afirmar, sens dubte, que no hi ha cap indici de la comissió de cap delicte”. I que tant l’acusació pública (la Fiscalia Anticorrupció) com la popular (el PP) “no han acreditat l’existència de cap irregularitat en l’actuació del meu defés. Ni per un delicte de frau de subvencions, ni per qualsevol altre dels curiosos delictes que s’esmentaven en l’escrit de querella i les seues posteriors ampliacions”.

L’escrit de Francis Puig defén que sobre el delicte de malversació “la seua autoria queda determinada per la condició de funcionari públic de la qual no participa el meu defés”. I afig que tampoc existix “sospita de resolució o actuació arbitrària per part de funcionari públic amb el qual haguera cooperat el meu client”.

Sobre el presumpte frau de subvencions, l’advocat Javier Falomir destaca que “lamentablement, es va admetre la querella sense exigir a la seua promotora que justificara, si més no de manera indiciària, que la quantia presumptament defraudada superava els 120.000 euros. Requisit de procedibilitat del qual ningú va recordar-se’n llavors”. I que no se supera en cap cas, ja que, com ja va contar Levante-EMV, la Intervenció de la Generalitat va concloure que, en el període 2015-2018, l’empresa Comunicació dels Ports va poder rebre indegudament 33.842,48 euros. I Mas Mut, SL, un total de 9.397,00 euros.

Per tant, defén el lletrat de Francis Puig, “cal concloure que en cap exercici ni expedient de subvenció se supera la quantia de 120.000 euros, la qual cosa exclou que ens trobem davant de fets penalment típics”. I en el cas de les dos empreses “i en relació amb tots els expedients de subvenció comprovats, els plans de control han finalitzat en tots els casos amb resolució favorable, no instruint-se cap procediment de reintegrament per part de cap administració pública”.

Suscríbete para seguir leyendo