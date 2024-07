Ford i UGT pacten l’activació d’un ERTO per a 996 persones fins a finals d’any

Carpetada definitiva per a l’excedent de personal de Ford Almussafes. Tan sols un dia després d’acordar l’eixida de 626 treballadors a través de prejubilacions a partir dels 53 anys i baixes incentivades amb fins a 40.000 euros de bonificació, la multinacional i el sindicat majoritari en la planta, UGT, han pactat, en una nova reunió, un ERTO que afectarà diàriament 996 treballadors. Una xifra que es correspon —després de la promesa d’activació durant dos anys per part del Govern d’un mecanisme les línies del qual seran similars a les del Xarxa, sense consumir, per exemple, dies d’atur— a aquelles ocupacions “salvades” en la factoria.

Les condicions

Segons ha explicat en un comunicat la central, l’ERTO pactat oferix unes condicions per als empleats afectats que suposarà el cobrament del 85 % del salari real, a la qual cosa se suma el 100 % de les pagues, les vacacions i l’antiguitat. Quant a la seua distribució temporal, “preveu 25 dies de parada total, tant per a vehicles com per a motors”. Estos, segons ha afegit el sindicat, es distribuiran fins al 31 de desembre, “convençuts que a partir de l’1 de gener de 2025 el complement serà del 90 %. En este sentit, UGT ha remarcat que ara “cal dissenyar i desenvolupar el trànsit amb el mecanisme de protecció ja comentat en tantes ocasions i que haurà d’entrar en vigor l’any que ve”.

Cotxes en producció en Ford Almussafes / Perales Iborra

I és que hui dia, oficialment, es desconeixen la majoria de detalls que envolten este mecanisme. Segons va avançar el secretari general d’UGT-PV, Ismael Sáez, esta mateixa setmana, este serà rotatori i tindrà una duració de dos anys. El temps restant, fins que estiga en marxa, serà cobert per un ERTO —el que s’ha pactat hui— i, si fora necessari, esta serà també l’alternativa que s’utilitzarà entre el dia que acabe el mecanisme —que, incloent-hi la indústria auxiliar, tindria un cost aproximat per a l’Estat de 100 milions d’euros— i el començament en la producció del nou vehicle que la marca té previst començar a fabricar —amb un volum de 300.000 unitats anuals— a mitjan 2027.

Després de l’ERO pactat

L’acord en l’ERTO es produïx després que este dimecres s’acordaren també les eixides de 626 persones vinculades a l’excedent estructural de plantilla que existix hui dia en la factoria. Per a este, la previsió és que la previsió és que al voltant d’un 30 % de les eixides es puguen produir via acomiadaments voluntaris —que rebran una bonificació extra de 40.000 euros si s’hi inscriuen abans del final d’este mes de juliol—, i el 70 % restant, via prejubilacions.

