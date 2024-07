La ITV només incorporarà 220 inspectors dels 250 previstos per l’escassetat de candidats vàlids

La ITV valenciana tindrà finalment 30 inspectors de reforç menys dels que la Conselleria d’Indústria havia reclamat en la seua borsa d’ocupació. És el que ha pogut confirmar este diari a través de fonts de tota solvència, les quals destaquen que no s’ha pogut arribar als 250 treballadors extra —que es busquen des de fa setmanes per a ajudar a pal·liar la important falta de treballadors del servici, que ha contribuït a un col·lapse vigent des de fa mesos— pel fet que entre els més de 600 candidats que es van presentar al procés no hi ha hagut un nombre suficient d’aspirants que compliren tots els requisits necessaris. Això sí, aquells que sí que han rebut el vistiplau en el procés ja estan sent contactats per l’Administració per a la seua incorporació.

Encara que esta atracció d’inspectors més baixa de l’esperat podria portar la societat pública del servici Sitval a haver d’obrir una nova contractació temporal a curt termini per a completar estos empleats que falten, la realitat és que l’avanç d’este procés va en línia amb les previsions apuntades dimarts passat per fonts de la Conselleria d’Indústria, que asseguraven a este diari que estos suports anaven a començar a incorporar-se als diferents centres entre finals d’esta setmana i principis de la que ve.

Una necessitat en augment

No en va, la necessitat d’esta ajuda laboral extra va en augment. Primer, perquè l’arribada de l’estiu suposa entrar en el moment de més activitat en el servici, ja que tradicionalment molts usuaris han esperat a este període —més lliure de responsabilitats laborals— per a superar este tràmit. Eixa realitat sempre s’ha ajuntat amb el moment de les vacacions de la plantilla de les diferents estacions, un fet que reduïa el nombre de treballadors que hi havia per centre i que obligava les empreses que en el passat eren concessionàries del servici a reforçar les instal·lacions amb empleats temporals.

Llargues cues en la ITV de Vara de Quart per a passar la inspecció sense cita prèvia / Fernando Bustamante

No obstant això, en esta ocasió, la mà d’obra que ha arribat al començament de l’estiu ha sigut inferior a l’habitual. El motiu és que, en haver-se convertit en un servici públic, les baixes o prejubilacions que s’han produït en els últims temps no s’han pogut cobrir per requerir-se un procés de contractació pública que l’Administració no va començar fins a finals de maig. Una menor disposició de treballadors que ha fet impossible assumir la cada vegada més alta demanda d’inspeccions que hi ha hagut a la Comunitat Valenciana i que ha portat al fet que, en servicis com la cita prèvia, els torns disponibles s’esgoten hui en qüestió de minuts. Un fet que està portant molts ciutadans a anar-se’n a altres comunitats o a fer cues d’hores sota el sol a les portes de les estacions per a poder passar la seua ITV.

La nova plataforma de cites

De moment, per a tractar de començar a desbloquejar esta situació, la consellera d’Indústria, Nuria Montes, anunciava ahir que este dijous està previst que es publique la borsa d’ocupació que permetrà la contractació de 30 administratius més. A més, va afegir, el pròxim 15 de juliol està previst que comence el nou sistema de cites que obligarà al pagament previ de les taxes del servici per a poder reservar un torn en qualsevol de les estacions de l’autonomia. “Hem donat orde que cap inspector de la ITV estiga de braços plegats si no es presenta algú que té una cita reservada i que s’atenga així a tothom que acudix a una ITV”, va incidir Montes.

Suscríbete para seguir leyendo