Un jutjat absol Egevasa i tres acusats en l’última peça de la trama d’assessories

El Jutjat Penal 9 de València ha absolt l’empresa mixta Egevasa, l’Acadèmia Valenciana de Juristes i tres acusats més dels presumptes delictes de suborn i falsedat en document mercantil en l’última peça separada de la trama d’assessories investigada en 2016, amb l’exsecretari de Canet d’en Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, al capdavant.

La secció de delictes econòmics de la Fiscalia Provincial de València acusava Egevasa, com a persona jurídica, d’un delicte de suborn pel pagament de comissions a l’exsecretari de Canet d’en Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, per a aconseguir la pròrroga del contracte d’aigua potable en este municipi de la comarca del Camp de Morvedre. Sancho Sempere ja va ser condemnat a dos anys de presó per suborn, juntament amb l’exalcaldessa de la Pobla de Farnals. Amb l’absolució de la peça d’Egevasa, finalitza l’última de les peces separades de la trama d’assessories.

Al costat de Sancho Sempere, defés pel lletrat José Vicente Gómez Tejedor, estaven acusats el responsable de servicis jurídics d’Egevasa, M. A. B., i el lletrat J. I. M. G., que va subscriure l’informe sobre una planta d’osmosi que Egevasa anava a construir a Canet, però que finalment no es va fer, i que la Fiscalia considerava fictici. Tots dos estaven defesos pels lletrats Vicente Grima i Javier Boix.

La sentència considera que “no ha resultat acreditat que l’acusat M. A. B. es posara en contacte amb el també acusat José Antonio Sancho Sempere, a fi d’aconseguir d’este una actitud favorable per a aconseguir una pròrroga o renovació en la concessió d’aigües, en concret del contracte existent entre Egevasa i l’Ajuntament de Canet d’en Berenguer, per a la gestió del proveïment de l’aigua potable i clavegueram i que tenia prevista la finalització el mes d’abril de 2009”.

