El col·lapse provoca un mercat negre de cites en les ITV valencianes

La ITV valenciana es troba des de fa mesos en una situació de col·lapse en la qual la possibilitat de superar la inspecció tècnica de vehicles s'ha convertit en quasi una odissea. Aquells que intenten accedir a la web de Sitval per a reservar un lloc es topen quasi amb total seguretat amb el cartell de "sense torns disponibles", siga com siga l'estació que demanden, creant amb això un context d'alta necessitat que està fomentant un mercat negre de cites en la mateixa porta d'algunes d'estes instal·lacions.

És el que confirma a este diari el secretari general de la Unió de Consumidors (UC) de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, que destaca que en algunes estacions com la de Vara de Quart la seua entitat ha rebut ja queixes de "males praxis", en concret de persones que en primera persona "oferien una cita a canvi de 20 euros". És un problema que se suma al que en diverses ocasions ha denunciat ja l'Administració sobre plataformes que suplantaven la de Sitval per a fer negoci. Estes, sense anar més lluny, han sigut un dels motius principals per a la posada en marxa -en principi, a partir del pròxim dia 15- d'un nou sistema de cita prèvia que obligarà al pagament de les taxes de passar la ITV en el mateix moment en el qual es fa la reserva.

Queixes per la ITV sense cita prèvia

Més enllà d'este mercat negre, Inglada també destaca que "estem rebent per setmana entre 20 i 30 telefonades de persones que s'han passat hores i hores" esperant en les llargues cues de vehicles que s'estan formant en els voltants de les estacions per a poder passar la ITV sense cita prèvia. "Molts al final ho aconseguixen, però després d'estar allí fins a quatre o cinc hores", remarca el dirigent, que creu que des de la Conselleria d'Indústria s'han "generat massa expectatives i s'estan desbordant els servicis".

Un cotxe passant la ITV a Vara de Quart, en una imatge d'arxiu, / Miguel Ángel Montesinos

Eixe cert caos el confirmaven ahir a este diari fonts sindicals, que assenyalaven que en centres com el de Massalfassar "hi ha moments en el qual s'ha de tancar" esta cua de vehicles sense cita prèvia perquè no es pot assumir l'alta quantitat de vehicles que estan esperant. "Sabem que és impossible atendre'ls a tots i, perquè no esperen, es tanca", destacaven. Era la mateixa denúncia que feia un ciutadà que demanava anonimat, que durant la vesprada del passat dimecres assenyalava que tant en esta estació com en la de Catarroja s'havien "parat les cues sense cita prèvia perquè no donen a bast".

Nova borsa d'administratius

Tot este context es produïx a l'espera que s'incorporen en els pròxims dies els 220 inspectors de reforç que l'Administració ha aconseguit -i ja està cridant- a través d'una borsa d'ocupació temporal, uns suports que han de jugar un paper clau en un servici col·lapsat que es troba ja davant el pic d'activitat que es genera durant el període estiuenc. Per a ajudar en eixe desbloqueig, ahir el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) també publicava les bases del procés que permetrà la incorporació -amb una altra borsa de treball temporal- de fins a 50 persones de reforç en el lloc d'administratiu.

Suscríbete para seguir leyendo