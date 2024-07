Cullera dinamitza l'estiu amb activitats culturals, infantils i esportives

Cullera programa activitats per a tots els dies d'estiu. A l'aposta turística del sol i platja, la gastronomia i d'oferta museística, el municipi suma un ampli ventall d'activitats culturals, musicals, infantils, esportives i ambientals que dinamitzaran l'activitat en tot el municipi i per a tots els públics.

Una de les apostes és la programació musical, amb activitats com les Nits al Parc de Sant Antoni’. Concerts gratuïts de música en directe amb Pepa Blasco, Frank, Cristina Vallet, Navarro Flamenco Band, Tercera de Picardía, Consuelo Martínez i África Molina. Una proposta que se suma a altres cites importants com el concert de la JONDE, el Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema ‘Memorial Rafael Talens Pello’ i l'Òpera Open-Air CullerArts, o els grans festivals Zevra i Medusa.

Un altre dels punts forts que sempre acull gran participació ciutadana és l'activitat física i esportiva a la platja. Enguany, de dilluns a dissabte, i amb activitats com ara pilates, fitness, ioga, manteniment, zumba, etc. A més també hi ha programades unes altres d'esport a l'aire lliure com vela, piragüisme, petanca, ciclisme, senderisme o la carrera matutina. I altres com rutes culturals i històriques, cicloturístiques, de degustació de productes local i de senderisme nocturn.

Quant a activitats infantils, s'han programat cantajocs i contacontes tots els divendres perquè els més menuts gaudisquen de moments divertits, i tallers d'artesania i jocs de taula tots els dijous. A més, el municipi tindrà dos cites de cinema a la platja de Sant Antoni, el diumenge 28 de juliol i el dilluns 19 d'agost.

També hi haurà espai per a la conscienciació i cura ambiental, en què els dies 31 de juliol i 21 d'agost es farà una recollida de fem i residus mediambientals per l’Assut de la Marquesa i l'espai verd del Llaurador.

Totes estes activitats se sumen al millor atractiu de la ciutat, com ho són els 15 quilòmetres de platges, els recursos patrimonials com el Castell o els diferents museus i tota l'oferta gastronòmica.

Pots consultar tot el catàleg d'activitats i com inscriure-t'hi a través del web visit-cullera.es o en la Tourist Info situada a la plaça Constitució.

