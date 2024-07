Dos de cada deu agredides per violència sexual a la C. Valenciana són menors d'edat

En els primers mesos del 2024, els Centres Dona 24 hores de la ciutat de València han atés 25 dones víctimes de violència de gènere. La mitat d'elles té menys de 40 anys perquè el 32 % tenia entre 31 i 40 anys, mentres que el 24 % tenien entre 18 i 25 anys. L'any passat, el 15 % d'elles van ser menors d'edat. Són les dades preliminars -a falta de les d'Alacant i Castelló- que la consellera d'Igualtat, Susana Camarero, ha avançat en la presentació de la campanya "Espai lliure de violència sexual", que pretén fer dels locals i espais d'oci llocs més segurs i lliures d'agressions sexuals. "Volem evitar que les dades cresquen i vagen baixant", ha apuntat.

La iniciativa és una revisió i millora de l'anterior protocol, que estrena una nova imatge corporativa per a ser més accessible i aconseguir una major difusió tant entre els professionals del sector i el públic general. La idea és que cada local d'oci adherit a la campanya compte amb un senyal identificatiu i un responsable al qual puguen acudir les víctimes, tant hòmens com dones, en el qual aconseguir informació sobre els passos a seguir; un funcionament similar al dels punts violeta, però en els espais d'oci.

Per a identificar la campanya s'ha comptat amb un disseny "net i fàcil d'entendre" creat pel dissenyador Javi Valiente, que estarà present en tots els espais, acompanyat per un codi QR que remet al decàleg perquè el públic general conega els passos a seguir, com a mesura de prevenció.

En este mateix sentit, la conselleria va posar en marxa un telèfon gratuït d'atenció a les víctimes, que ha rebut 242 telefonades en els primers tres mesos, a una mitjana de dos al dia. Per tant, un dels objectius d'esta campanya "és publicitar" el servici i "donar-li un impuls" des de la seua posada en marxa el mes de març.

El compromís del Consell

"La violència contra la dona és un tema que no deixa de preocupar-nos perquè és una xacra que ens afecta a tota la societat", ha declarat la consellera, alhora que ha remarcat "el compromís ferm del Consell amb l'erradicació de la violència contra la dona", un compromís que va definir com a "ferm, inequívoc i decidit". Va cridar l'atenció l'absència de la consellera de Justícia, Elisa Núñez, de Vox, davant de la presència dels cossos i forces de seguretat. No obstant això, Camarero va explicar que no se l'havia convidada per ser una campanya pròpia de la seua conselleria.

Els hostalers van mostrar el seu suport incondicional a esta iniciativa, encara que el president de Fotur, Víctor Pérez, va incidir en què l'oci de la Comunitat Valenciana "és un espai segur en tot els aspectes", però que esta iniciativa "servix per a millorar-lo". A més, Turisme Comunitat Valenciana reclamarà l'adhesió a esta campanya per a poder formar part de la marca Mediterranew Musix, integrada per més de 149 empreses.

Centres 24 hores

És difícil comparar les dades avançades per Camarero amb les de l'any anterior, perquè són parcials quant a temps i centres. En 2023, es va atendre un total de 250 dones per agressions sexuals, el 15 % eren menors d'edat. Entre els registres, s'inclouen també huit víctimes d'explotació sexual, dos víctimes de tràfic i tres per matrimoni forçat. De totes elles, el 65,5 % ho van denunciar.

Com van arribar als centres Dona 24 hores? La majoria d'elles derivades des d'altres punts d'atenció. El 24 %, des de les forces i cossos de seguretat; el 16 %, des de les oficines de delicte; el 12 %, des del jutjat, i la mateixa xifra, des d'advocats o associacions.

