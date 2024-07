La Fundació Brines inicia la catalogació dels 15.000 volums de la seua biblioteca

La Fundació Francisco Brines ha iniciat la catalogació de la biblioteca de l'autor a l’Elca, un llegat de més de 15.000 volums amb primeres edicions des dels grans del Segle d'Or espanyol a la Generació del 27 i la del 50, a la qual pertanyia Brines, però també amb col·leccions completes sobre Gregori Mayans, el gran intel·lectual d'Oliva. L'objectiu és que la Biblioteca Brines siga considerada d'interés públic.

«Des de la Fundació, seguint la seua llavor de salvaguardar el patrimoni cultural i físic que constituïx el llegat del seu fundador, es vol dur a terme el desig de Francisco Brines de convertir l'Elca en un centre d'estudis i investigació literària, ja que la biblioteca de Francisco Brines és considerada una de les biblioteques privades més importants en l'àmbit europeu, tant a escala temàtica com pel valor dels seus exemplars, així com per la seua magnitud».

Segons assenyala la fundació en un comunicat, a causa de la dimensió, la complexitat i el gran valor de nombroses obres de la Biblioteca Brines, la catalogació es farà per diferents fases. «Per a fer esta tasca comptem amb la professional Gloria Vallet i esperem poder ampliar l'equip quan comptem amb recursos suficients». «Sobre este tema, hem d'agrair el suport de la Diputació en la cerca de suport econòmic. També a l'Institut Cervantes, el director del qual, Luis García Montero, i especialment la directora de Cultura d'este, Raquel Caleya Canya, s'han oferit a ajudar en qualsevol dubte que vaja sorgint durant la catalogació», assenyalen.

Suscríbete para seguir leyendo