Llicència per a un altre edifici d'apartaments turístics en l'emblemàtica plaça de la Mercè

L'Ajuntament de València tramita la llicència per a un nou edifici d'apartaments turístics en l'emblemàtica plaça de la Mercè, en el cor de Ciutat Vella, el districte amb més apartaments turístics per metre quadrat de tota València. El nou edifici d'apartaments se situarà en el número 6 de la plaça de la Mercè, en ple barri del Mercat, en un dels pocs edificis antics que quedaven en la plaça que porta anys cobert amb lones d'obra de protecció. La llicència d'activitat per a la transformació d'este edifici que ocupa el xamfrà sencer de la plaça de la Mercè amb el carrer Carabasses acaba d'eixir a exposició pública perquè els interessats puguen presentar-hi al·legacions.

La llicència, que portava temps bloquejada, suposa, en tot cas, un pas més en la turistificació d'esta plaça, a on fa uns mesos tancava Mas Masiá, botiga pionera dels articles de plàstic amb 60 anys d'antiguitat. A mesura que tanquen els comerços tradicionals, s'obrin altres negocis relacionats amb el turisme, des de blocs d'apartaments, a botigues de lloguer de bicicletes o negocis de menjar ràpid.

El nou govern de PP i Vox, acuitat per les queixes veïnals per la proliferació d'apartaments turístics, va aprovar en el ple de maig per unanimitat de tots els grups una moratòria per a les vivendes turístiques en edificis residencials en tota la ciutat, excepte Ciutat Vella i el Cabanyal, a on ja compten amb els seus propis plans de limitació dels apartaments turístics. El mes de juny passat, l'equip de govern va fer un pas més en les restriccions als apartaments turístics a Ciutat Vella, en prohibir les vivendes turístiques ocasionals en edificis residencials, possibilitat que s'havia deixat oberta en el pla especial. Les noves restriccions, no obstant això, no afecten els edificis d'ús exclusiu hoteler i d'apartaments turístics. Esta nova llicència per a la construcció d'un "edifici d'apartaments turístics" en la plaça de la Mercè, a pocs metres del Mercat Central, és prova d'això.

L'amo de l'edifici situat en el número 6 de la plaça de la Mercè va sol·licitar la llicència fa anys, de fet apareix com una de les llicències per a ús exclusiu hoteler "en tramitació" en els plans del Pla especial de Ciutat Vella, aprovat en 2018, en què es van prohibir les vivendes turístiques en edificis residencials, però es permetien en edificis singulars, com ara palauets amb poques possibilitats d'adaptar-se al mercat residencial.

En el Pla de Ciutat Vella es van representar gràficament fins a 70 edificis sencers (50 palaus i cases senyorials i 20 edificis singulars, alguns de tipologia industrial) susceptibles de convertir-se en apartaments turístics. Entre els edificis a on s'ha permés el canvi a ús hoteler o d'apartaments turístics es troben el palau del carrer Cuines a on estava el pub la Marxa. També la Casa dels Mas, un palau gòtic situat en el número 19 del carrer Juristes, el Palau dels Maestres (1881), a pocs metres del Palau del Temple, a la Seu, i un altre palau al carrer Puríssim 4, venut a un grup inversor. En la mateixa situació estan els palaus del carrer Pintor Fillol 10 (Casa Vella), la plaça de l'Autor 4; el carrer Creu Nova 10 i Cadires 2.

