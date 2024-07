Paula Soria viurà els seus primers Jocs Olímpics

La parella de voleibol de platja formada per les alacantines Liliana Fernández i Paula Soria van aconseguir el bitllet per a disputar el quadre femení en els pròxims Jocs Olímpics de París (França), gràcies al seu millor rànquing internacional després d'una derrota de les canadenques Heather Bansley i Sophie Bukovec a Ostrava (República Txeca) a principis del mes de juny.

A quatre dies de tancar-se el rànquing de la Federació Internacional de Voleibol (FIVB) per a repartir els bitllets olímpics, Fernández i Soria van aconseguir el seu durant el torneig Elit 16 d'Ostrava, després que Bansley i Bukovec perderen per 21-19, 18-21 i 16-14 davant les brasileres Vitoria i Hege en la fase classificatòria.

Encara que les espanyoles també van caure en eixa mateixa ronda per 20-22, 21-18 i 15-12 contra les lituanes Aine Raupelyte i Monika Paulikiene, van conservar la seua distància de punts (6.800) respecte a Bansley i Bukovec (6.280) en el rànquing establit per la FIVB per a anar a París 2024.

Liliana Fernández viurà així els seus quarts Jocs Olímpics, després d'haver participat de la mà d'Elsa Baquerizo en Londres 2012, Rio 2016 i Tòquio 2020, fregant el diploma olímpic en tots estos. Després de la retirada de Baquerizo, va unir les seues forces a Paula Soria en setembre de 2022 i juntes no han deixat de barallar per a arribar a una cita olímpica que suposarà el debut de Paula en uns Jocs Olímpics. «El pas dels mesos ha sigut clau. La formació d'un nou equip comporta el seu temps, la seua adaptació, els seus terminis. A mesura que anàvem jugant tornejos, anàvem aconseguint el que, en un principi, se'ns escapava. No és que hàgem canviat moltes coses. Això sí, hem hagut d'anar molt de pressa. Ha sigut com córrer una marató a ritme de carrera de velocitat», diu Paula Soria.

Navegar contra corrent

A principis de 2024, les apostes per les dos esportistes FER cotitzaven a la baixa i va tocar navegar contra corrent. Després de quatre tornejos del Circuit Mundial finalitzant en quint lloc, per fi van trencar la maledicció. El tàndem espanyol va aconseguir la medalla de bronze en el VW Beach Pro Tour Challenge de la localitat polonesa de Stare Jablonki després de la retirada en l'últim partit de les canadenques Bansley i Bukovec per lesió. Este resultat va significar el seu primer podi en un gran torneig internacional com a parella i els va proporcionar uns punts crucials de cara al bitllet olímpic, que es va materialitzar definitivament a Ostrava.

«Véiem molt difícil recuperar el terreny perdut. Estàvem lluny del tall. Creiem que ha sigut clau el fet de centrar-nos en cada torneig, sense mirar més enllà. I començar amb una notable 5a plaça en el primer torneig, a Recife, ens va ajudar molt. Crec que este bitllet olímpic ha tingut un alt component psicològic», va assenyalar Paula.

«Sé que és un tòpic, però no se m'ocorre dir una altra cosa. És com un somni. Era el desig de tota la meua vida. Va haver-hi moments en què ho veia quasi impossible. Després d'uns dies de no creure-m'ho, ara comence a assimilar-ho. I haver-ho aconseguit amb Liliana, que sempre ha sigut una referent per a mi, és que no tinc paraules», comenta l'esportista d'Orihuela sobre el seu debut en una cita olímpica.

Suscríbete para seguir leyendo