El PSPV busca amplificar el soroll de Camps en el PP

Francisco Camps es va envoltar de vells càrrecs del PP en el terrat del Veles e Vents dijous per a reclamar un retorn a llocs d'honor en el partit i el major ressò l'ha trobat en el PSPV. És funció bàsica de l'oposició tractar de ficar el dit en les ferides de qui governa, encara que siga només per la possibilitat de generar una mica de coïssor. I els socialistes han vist en les peticions de tornada de l'expresident una possible bretxa a escala interna per a Carlos Mazón, que exhibix incomoditat amb l'assumpte quan se li pregunta.

"Vull continuar en la carrera política", va dir el dijous davant vora mig miler de fidels, la majoria velles glòries dels 'populars' com l'expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus; el seu homòleg a Castelló, Carlos Fabra, o l'exsenador Pedro Agramunt, una reclamació i una imatge vinculada al "passat més deshonrós" de la formació que unes hores després els socialistes han assenyalat com un "conflicte intern" en el PP per a Mazón, que no va acudir al sopar homenatge del dijous com tampoc cap dirigent de gran importància actual.

"Hi ha una situació incòmoda en el PP", ha expressat el síndic del PSPV, José Muñoz, que ha indicat que Camps ha passat de demanar el retorn a la política a "acabar amenaçant" el seu partit per a obtindre esta tornada. "Considera que no rehabilitar-lo suposaria una infàmia política", ha dit el portaveu en les Corts citant l'excap del Consell, unes paraules que ha insistit van cap a l'actual PP que evita el debat. "El que no pot ser és que Mazón seguisca en eixe silenci còmplice quan hi ha un tema que no l'interessa, que ens diga que farà amb Camps i si seguirà la seua línia ideològica”, ha indicat Muñoz.

Quasi prenent la declaració napoleònica que si es veu l'enemic equivocar-se, no cal interrompre'l; els socialistes no sols no molesten, sinó que posen el megàfon al possible soroll que es genere. Els socialistes tracten d'agitar el vesper intern dels populars sabent que la figura de Camps, malgrat que finalment no haja rebut cap condemna per part dels tribunals, pot generar més rebuig que atracció en l'electorat, especialment en aquells que podrien estar en la frontera entre socialistes i populars, més enllà que les turbulències internes sempre resulten incòmodes.

És més, les mencions vinculant a l'actual PP "amb el PP de tota la vida" del mateix Camps o d'Eduardo Zaplana, jutjat pel cas Erial, són constants, especialment amb l'exministre. “Gran part del PP continua reivindicant la pitjor època política de la Comunitat Valenciana, eixa època d'hipoteca reputacional de la corrupció i, sobretot, per a rehabilitar un president que va deixar que la corrupció campara a pler per la Comunitat Valenciana”, ha indicat.

"Incendi" en el Consell

Però la bretxa entre Camps i Mazón no és l'única que el PSPV ha buscat amplificar. Muñoz ha remarcat l'"incendi" que el PP té en el Consell amb els seus socis de Vox a costa de la violència masclista pels cursos per a policies locals de la Generalitat. "Esta és la primera gran crisi" de l'executiu autonòmic, ha assenyalat el síndic socialista sobre la "desautorització" del Susana Camarero a la Conselleria de Justícia per a canviar de nom a "Violència contra la dona" una assignatura que prèviament Elisa Núñez havia canviat de "Violència de gènere" a "Violència intrafamiliar".

"Encara està per resoldre's", ha agregat el portaveu parlamentari, que ha lamentat que el PP estiga virant "cap a les tesis ultres". "Per continuar en la butaca fa el que faça falta", ha indicat Muñoz sobre Mazón, de qui ha assegurat que els socialistes encara estan "esperant" que conteste "a l'ofensiva" del diputat de Vox, Carlos Flores Juberías, que el va acusar "d'incomplir" el pacte de govern en el qual es parla de "violència intrafamiliar".

