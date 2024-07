El Real de Gandia construïx una pista d'atletisme

La construcció de la nova pista d'atletisme el Real de Gandia ja és una realitat. Un projecte que, com indica el consistori en un comunicat, té com a objectiu atendre una de les necessitats dels i les runners en comptar amb un espai a on poder entrenar amb seguretat.

"Estan finalitzant les obres i en uns dies, el municipi del Real de Gandia i els seus esportistes tindran disponible esta pista d'atletisme", ha subratllat l'alcalde del Real, Gustavo Mascarell.

La pista s'emplaça al voltant del carrer de Pilota Regidor Vicent Mascarell, situat en la zona esportiva de l'avinguda de la Pau.

Disposa d'una longitud de 200 metres, una amplària de 2,50 metres i està formada per 2 carrils. També s'ha construït una graderia d'uns 40 metres i la connexió de les aigües pluvials de la coberta de l'edifici a la xarxa general de sanejament existent a l'interior de la parcel·la.

Esta obra es fa en dos fases, una primera que suposa la creació de la pista i una segona que implicarà la ubicació d'aparells de gimnàstica a l'aire lliure i gespa artificial.

"Són unes obres destinades a donar funcionalitat a una pista d'atletisme perquè siga utilitzada pels nostres esportistes", afig l'alcalde.

