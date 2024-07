Attal seguirà provisionalment com a primer ministre "per a garantir l'estabilitat del país"

Gabriel Attal va presentar este dilluns la seua dimissió com a primer ministre al president francés, Emmanuel Macron, que li va encarregar que seguisca en el lloc provisionalment per a gestionar els assumptes corrents i garantir l'estabilitat mentres es forma un nou Govern eixit de les eleccions legislatives.

Fonts de la presidència van explicar que Macron, que havia rebut Attal al Palau de l'Elisi a mitjan matí, li va demanar una vegada que li va presentar la dimissió que "seguisca com a primer ministre ara com ara per a garantir l'estabilitat del país", sense fixar cap termini.

Les fonts van assenyalar que el cap de l'Estat va donar les gràcies a Attal per haver dirigit les últimes campanyes electorals, primer de les europees i després de les legislatives.

El primer ministre francés ja havia avançat després de conéixer-se anit els resultats de la segona volta de les legislatives, en les quals el seu grup va perdre la majoria relativa amb la qual havia governat, que presentaria la dimissió, però que podria seguir en funcions "tant de temps com el deure ho exigisca".

Sobretot, tenint en compte que França organitza els Jocs Olímpics de París, que se celebraran del 26 de juliol a l'11 d'agost, i que representen un desafiament, en particular en termes de seguretat.

Macron, pel seu costat, va fer saber també anit que anava a prendre's temps per a examinar els resultats dels comicis i comprovar "l'estructuració de la nova Assemblea Nacional", per a, a partir d'ací, decidir sobre el Govern que es puga constituir.

El cap de l'Estat, que a França és qui nomena el primer ministre -encara que després este ha de respondre davant l'Assemblea Nacional, ja que la Cambra el pot tombar amb una moció de censura-, va assegurar que "en el seu paper de garant de les institucions vetlarà perquè es respecte la decisió sobirana dels francesos".

Està per veure si en esta nova fase provisional es manté la mateixa estructura del Govern, amb els principals puntals que són el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, responsable del dispositiu de seguretat en els Jocs Olímpics, o el d'Economia i Finances, Bruno Le Maire.

Els partits d'esquerres del Nou Front Popular han promés concertar-se per a proposar esta mateixa setmana el nom d'un primer ministre amb la intenció que siga el triat per Macron, amb l'argument que després dels comicis d'este diumenge són el primer grup de l'Assemblea Nacional pel nombre de diputats.

L'NFP va aconseguir 182 escons d'un total de 577, és a dir, molt lluny dels 289 necessaris per a la majoria absoluta, encara que això significa un avanç significatiu si es compara amb els 149 que tenia en l'Assemblea Nacional ixent.

Res obliga formalment Macron a elegir un primer ministre de l'esquerra.

El bloc macronista, que en la passada legislativa va estar governant amb una majoria relativa de 250 diputats, ha passat a ser el segon grup parlamentari amb uns 168 escons, i ni tan sols arribaria a eixos 289 escons si aconseguira una eventual aliança amb el partit de la dreta convencional Els Republicans i amb altres formacions centristes, que sumen 68 diputats més.

Macron viatja este dimarts a Washington per a participar en la cimera de l'OTAN, que es prolongarà fins al dijous.

