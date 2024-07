CCOO acceptaria retardar l'aplicació de la reducció de jornada si la patronal se suma a l'acord

La negociació per a la reducció de jornada està en hores decisives. La patronal continua rebutjant presentar propostes pròpies per escrit per a definir una llei que disminuïsca la setmana laboral a 37,5 hores setmanals, però els sindicats pressionen per a tancar ja abans de setembre la negociació. Perquè així siga, i que la CEOE acabe entrant a un acord, CCOO estaria disposat a acceptar retardar l'entrada en vigor de la reducció més enllà de l'1 de gener del 2025.

"La norma cal resoldre-la ja, este mes o de manera immediata, una altra cosa és quan entra en vigor. Nosaltres d'això podem parlar, però tenint clar l'escenari. La decisió no pot demorar-se, això ha de resoldre's a l'estiu sense cap gènere de dubtes", ha declarat el secretari general de CCOO, Unai Sordo, en una roda de premsa este dilluns a Barcelona. El líder sindical també ha amenaçat amb mobilitzacions ja a la tardor si la conclusió de la negociació es dilata.

Sordo ha fet estes declaracions mentres el seu equip negociador, amb els d'UGT, CEOE i el Ministeri de Treball, mantenen una nova reunió del diàleg social per a abordar este tema. Els sindicats no volen deixar escapar l'oportunitat de millorar per llei les condicions laborals d'una immensa majoria de treballadors.

"El Govern ha d'aguantar"

Des dels sectors empresarials han començat a llançar missatges contraris al fet de reduir per llei la jornada, com l'acte organitzat per Cepyme i amadrinat per Isabel Díaz Ayuso a Madrid la setmana passada. El líder de CCOO ha advertit que les pressions dels poders econòmics perquè l'executiu desistisca de la seua promesa electoral seran grans i que "el Govern ha d'aguantar".

La setmana passada des de Moncloa es va començar a comunicar el missatge que la negociació té recorregut i que Yolanda Díaz havia d'allargar-la per a tractar d'acordar amb la patronal, encara que això impedira que la reducció no entrara en vigor l'1 de gener del 2025, tal com està establit en l'acord de Govern. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, es va encarregar de verbalitzar-lo en públic, demanant que "l'important és trobar un punt d'equilibri".

Les centrals també han manifestat que veurien amb bons ulls que la patronal s'hi sumara, però no volen eternitzar la negociació. Sordo ha cridat a tancar sí o sí abans de setembre la negociació, encara que després l'entrada en vigor dels pactes puga demorar-se. Este dilluns, Yolanda Díaz ha presentat una nova proposta escrita als agents socials per a tractar d'acostar la CEOE.

Mobilitzacions a la tardor

Sordo ha comunicat l'amenaça de mobilitzacions ja esta tardor si el Govern dilata les negociacions més enllà de setembre. "Instem el Govern que siga valent. El sindicat no renunciarà a un acord, però en cas que les organitzacions empresarials continuen amb un silenci per resposta, el Govern ha d'armar una majoria parlamentària suficient. Demanem als partits de la majoria de la investidura que no flaquegen. Cap força política es pot posar de perfil", ha reclamat.

Ací els que jugaran un rol capital són Junts i el PNB, sense els quals és impossible, de facto, tramitar la norma, independentment dels suports que acabe rebent en el diàleg social. La influència de la històrica patronal catalana Foment del Treball sobre el primer preocupa CCOO. "Foment del Treball és un ariet de la CEOE per a manifestar el seu posicionament contrari", ha criticat el secretari general del sindicat a Catalunya, Javier Pacheco. Este ha insistit que "màrgens en el teixit empresarial [per a reduir la jornada], n'hi ha", i que no consentiran que els contraris toquen les "trompetes de l'apocalipsi" com ho van fer amb la reforma laboral del 2021.

