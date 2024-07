Les multes als patinets es multipliquen a València

Un total de 2.171 infraccions de conductors de patinets (vehicles de mobilitat personal) ha tramitat la Policia Local de València en el primer semestre, segons les dades facilitades pel govern municipal de M. José Catalá. Es tracta quasi de la mateixa quantitat de sancions que la policia va posar als patinets entre 2021 i 2022, quan es van tramitar 2.389 sancions, és a dir, en mig any s'haurien tramitat quasi les mateixes multes que es van posar a la ciutat entre 2021 i 2022.

L'increment de les sancions ha portat el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, a anunciar un increment de les campanyes de conscienciació per als usuaris de patinet "perquè la convivència entre usuaris, vianants i vehicles siga més positiva".

Les infraccions comeses pels patinets destaquen molt per damunt, d'altra banda, de les comeses per ciclistes. En concret, la Policia Local de València va imposar 147 infraccions a bicicletes. Això significa que en el mateix període hi ha 15 vegades més infraccions comeses per patinets que de bicicletes. A la llum de les dades, Carbonell apunta que «incrementarem les campanyes d'informació, posant l'accent principalment sobre patinets a la ciutat, perquè coneguen la normativa de circulació que han de complir».

Sense casc i per la vorera

De les 2.171 denúncies tramitades a patinets, destaquen amb 1.237, les de circular amb VMP tipus B sense casc; després estan, amb 326, les de circular amb més ocupants que places autoritzades; amb 251, circular per la vorera; amb 96, circular per calçada no senyalitzada amb límit 30 quilòmetres hora, i, amb 58, circular un menor de 16 anys en VMP per vies i espais públics.

En el cas de les bicicletes, en el primer semestre de l'any s'han tramitat 147 denúncies per part de la Policia Local, d'estes, 91 són per circular per la vorera, 19 per circular sense llums davanteres i posteriors durant la nit o en condicions de baixa visibilitat i 16 per circular per zona per als vianants sense respectar prioritat per als vianants o adaptar-se a la marxa dels vianants.

El regidor Jesús Carbonell incidix en la necessitat de complir amb les normes de circulació perquè, “com ja deia la campanya del passat mes de gener, 'Tu eres el xassís', els usuaris de patinets i bicicletes han de conéixer la normativa i tindre responsabilitat en la conducció, parar atenció a la circulació, respectar el vianant i circular només per les zones habilitades”.

Carbonell recorda també que «el casc és obligatori en alguns models de patinet, encara que és recomanable portar-lo sempre posat perquè és una protecció indispensable en cas d'accident, a més cal respectar la vorera, que és un espai per als vianants i no pot ser envaïda per vehicles de mobilitat personal o bicicletes».

La irrupció dels patinets elèctrics a les ciutats va portar un increment considerable dels accidents. La nova Llei de trànsit va endurir les multes als usuaris de patinet que oscil·len entre 60 i mil euros en els casos en els quals els usuaris es neguen a sotmetre's a controls d'alcoholèmia. A més, la Llei de seguretat viària va obligar els usuaris a portar casc. L'ordenança de mobilitat de València incloïa esta obligació des de 2019. En 2021 es van imposar a la ciutat centenars de multes a usuaris d'estos vehicles. El casc i l'excés de velocitat estan darrere de la majoria d'accidents registrats.

