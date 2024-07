L'IVAM busca oficialment nou director

Ja és oficial. La Conselleria de Cultura busca nou director o directora per a un dels seus baluards: l'Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). Este dilluns 8 de juliol, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat les bases que regiran el procés de selecció. Així des d'este dimarts dia 9 i durant 20 dies hàbils els interessats podran enviar la seua candidatura. Comença la carrera.

Per a posar-nos en context, va ser el mes de febrer passat quan Nuria Enguita va dimitir com a màxima responsable del museu en una polèmica eixida a causa d'uns certs dubtes que van sorgir respecte al seu procés de selecció i que finalment es van veure dissipats davant l'arxivament de la causa. Des de llavors, havia sigut la directora adjunta, Sonia Martínez, qui havia absorbit les seues competències.

Quasi cinc mesos després, Cultura posa, per fi, en marxa el mecanisme per a ocupar el lloc en el màxim despatx del centre, que sempre ha aparegut com una de les institucions culturals més importants d'Espanya.

Criteris de selecció

“L'elecció s'ha de basar, entre altres criteris, en la solvència acadèmica, professional, tècnica o artística, l'experiència en llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada, la capacitat de lideratge, comunicació i negociació, la formació en igualtat de gènere, el coneixement d'idiomes o altres criteris específics relacionats amb les funcions assignades”, assenyalen les bases publicades en el DOGV. Cultura recorda, a més, que ha sigut el Consell Rector de l'IVAM l'òrgan que va adoptar els acords d'aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per al lloc de direcció de l'IVAM.

Entre els requisits per a dirigir l'IVAM, la Conselleria de Cultura exigix estar en possessió d'una titulació universitària, acreditar almenys tres anys d'experiència en nivells directius o de responsabilitat en àmbits relacionats amb l'art modern i contemporani en el sector públic o privat i adjuntar almenys tres referències de persones de reconegut prestigi internacional en l'art modern i contemporani, entre altres aspectes. Podran presentar-se candidats de qualsevol nacionalitat.

Quant al projecte que han de presentar els candidats, este anirà referit a un període de cinc anys, haurà de tindre una extensió màxima de 30 fulls i estar redactat en alguna de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana i en anglés. Igualment, haurà d'aportar-se un resum en idioma anglés amb una extensió màxima de dos fulls. Sobre el contingut, Cultura valorarà la dinamització de la programació d'exposicions, així com l'establiment d'espais expositius en nous entorns i la capil·laritat territorial del projecte, i la col·laboració i l'intercanvi amb altres espais expositius nacionals. Entre les bases també destaca la internacionalització del museu, que el director es faça càrrec de la seu de l'IVAM a Alcoi, així com que gestione la compra d'obres.

Qui elegirà al director

Quant a la comissió de valoració, esta estarà integrada per set membres procedents de l'administració pública titular, dels membres de la societat civil i d'experts i científics. El text assenyala que hi haurà dos membres de l'administració titular: la persona que tinga atribuïda la coordinació, supervisió i control de les entitats que integren el sector públic instrumental cultural adscrit a la Conselleria amb competència en matèria de Cultura, que exercirà la presidència de la Comissió de Valoració i, en cas d'empat, tindrà vot de qualitat, i la persona titular de la direcció general amb competència en matèria de museus. Quant als membres de la societat civil, els encarregats seran Salomé Cuesta Valera (vicerectora d'Art, Ciència Tecnologia i Societat de la Universitat Politècnica de València) i Ester Alba Pagán (vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València). Quant als experts, Cultura ha triat per a la comissió Rosa Castells González (responsable del Museu d'Art Contemporani d'Alacant– i conservadora de les col·leccions municipals d'Alacant); Pablo González Tornel (director del Museu de Belles Arts de València), i Guillermo Solana Díez (director del Museu Thyssen de Madrid).

Quant als criteris que regiran el procés, Cultura destaca la solvència acadèmica, professional, tècnica, científica o artística; l'experiència professional, la capacitat de lideratge, de comunicació i negociació; la formació en igualtat de gènere; el coneixement d'idiomes, especialment dels cooficials de la Comunitat Valenciana. Es valorarà també el coneixement de la producció artística valenciana i el domini de llengües estrangeres.

El procés de selecció consta de la part documental (requisits i projecte) i una entrevista personal. El candidat que finalment siga triat “tindrà règim de dedicació exclusiva i unes retribucions iguals a les que actualment es percebien per la direcció de l'IVAM”, segons les bases. Esta xifra se situa en una retribució íntegra de 68.968,24 euros a l'any.

