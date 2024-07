El Llevant tanca el retorn de Vicente Iborra

El llevantinisme està d'enhorabona després que el club haja acordat el retorn de Vicente Iborra. El migcampista de Montcada, un any després de veure frustrada la seua continuïtat a causa dels límits salarials de LaLiga, tornarà al Llevant i complirà el seu somni de fer els seus últims passos com a futbolista al Ciutat de València.

Tal com va avançar @twtulia, i va saber Superdeporte, el club ha acordat la tornada de Vicente Iborra. El 10 recalarà a Orriols, a falta de la firma, fins a 2025, amb opció a un any més. Tal com va poder esbrinar, a més, SUPER, el futbolista no sols va rebutjar la renovació per part d'Olympiacos, sinó que ha declinat altres propostes exòtiques, amb molts diners pel mig, amb la condició de complir el seu somni de tornar al Llevant.

Suscríbete para seguir leyendo