El TSJ desbloqueja el Pla de reforma de la plaça de l'Ajuntament de València

La Secció Quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV ha dictat una sentència per la qual es desestima el recurs presentat per una Unió Temporal d'Empreses (UTE) contra l'adjudicació de la redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres de reurbanització integral de la plaça de l'Ajuntament de València.

La sala confirma així la resolució emesa pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals el 18 de maig de 2023, en la qual este organisme va desestimar el recurs formulat per la mateixa UTE contra la resolució de la Junta de Govern Local de 10 de febrer del mateix any que va adjudicar a una altra este contracte després d'un concurs públic de propostes.

No va haver-hi falta de motivació

Els magistrats descarten que l'acta del jurat que va atorgar més punts a la UTE adjudicatària incorreguera en falta de motivació, com sostenien els recurrents.

Igualment, rebutgen en la seua sentència que una de les empreses participants en l'UTE adjudicatària intervinguera en la redacció dels plecs i les bases del concurs i disposara, per tant, d'informació privilegiada, ja que el resultat dels processos de participació ciutadana "van ser publicats amb antelació en el web de l'Ajuntament, accessible a qualsevol ciutadà interessat".

El disseny "Re-natura" va ser el guanyador del concurs per a reformar la plaça de l'Ajuntament. / Levante-EMV

La resolució del TSJCV no és ferma i pot ser recorreguda ara en cassació davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem.

El projecte guanyador del concurs per a la reforma de la plaça de l'Ajuntament de València va ser "Re-natura", liderat per l'arquitecte Miguel del Rey.

El PSPV demana celeritat

Després de conéixer la sentència, el regidor del Grup Municipal Socialista Borja Sanjuán ha advertit que a María José Catalá “se li van acabant les excuses per a mantindre paralitzat el projecte per a la renaturalització de la plaça de l'Ajuntament de Miguel del Rey i un equip multidisciplinari d'experts”. “La realitat és que el PP va intentar desprestigiar este projecte i ara és el TSJCV el que desmunta les seues mentides”, ha afirmat.

Posa l'accent que la resolució “li diu a Catalá a les clares que el procediment de la plaça de l'Ajuntament està ben fet i la deixa sense excuses”. “Porta més d'un any paralitzant la conversió en zona de vianants definitiva simplement perquè no se la creu i perquè està frenant tots els projectes que van fer que València fora designada com a Capital Verda”, denuncia.

Sobre este tema, el regidor socialista ha remarcat que “se li acaben les excuses a María José Catalá” i “ha de deixar d'impedir la transformació d'esta ciutat perquè ningú està disposat a acceptar que tornen els cotxes a les zones convertides en zona de vianants”.

Suscríbete para seguir leyendo