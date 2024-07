El 85 % dels valencians identifica les cooperatives per la seua contribució a la societat i al territori

El 85 % dels valencians identifica les cooperatives dins del teixit empresarial per la seua contribució a la societat i al territori. Així es desprén de l’últim informe “Notorietat i imatge del cooperativisme a la Comunitat Valenciana” de la Confederació de Cooperatives (CONCOVAL), que destaca, a més, que el grau de reconeixement d’este model econòmic s’ha incrementat quasi un 30 % en els últims 20 anys fins al 88,5 % actual.

Amb més de 2.700 cooperatives actives i 61.000 ocupacions directes només a la Comunitat, el bon estat de salut d’este sistema —que representa el 7,10 % de PIB regional, amb més de 8.900 milions d’euros, en 2023— s’ha posat de manifest hui en la XI Trobada #DecirHaciendo de Consum. La jornada, que s’emmarca dins dels actes de “València, Capital Espanyola de l’Economia Social 2024”, ha reunit quatre representants de cooperatives amb el lema “Empreses amb valors”. Hi han participat: la CEO i fundadora de la productora audiovisual alacantina MakinAcción, Verónica Cerdán; el director general de la cooperativa agrícola del Baix Maestrat Benihort, Guillermo Edo; el cofundador de l’energètica Eclekte, Eduardo Martín i l’executiva de Comunicació Corporativa i Sostenibilitat de Consum, Teresa Bayarri.

Fórmula d’inauguració

“Treballem des del territori, amb històries quotidianes, amb persones com a protagonistes, perquè la cosa xicoteta, local, és el més gran que existix”, va explicar Verónica Cerdán, que va posar l’accent principalment en la cooperativa com a fórmula d’organització de diferents professionals d’un mateix sector, en este cas l’audiovisual. “El nostre ADN, els nostres valors, els que compartíem des de l’inici totes, necessitaven una forma jurídica que li anara com l’anell al dit i que finançara el nostre propòsit, que és, en definitiva, desenvolupar una creativitat transformadora, i eixa fórmula la trobem en la cooperativa”, va concloure.concluyó.

Un caixer automàtic de Consum, en una imatge d’arxiu / Levante-EMV

Guillermo Edo, per la seua banda, ha destacat, en la seua intervenció, la necessitat d’evolucionar i mantindre els ulls oberts a noves línies d’acció per a mantindre les cooperatives sempre vives. “En els últims anys hem diversificat molt la nostra activitat per a donar servicis als nostres llauradors i estem molt satisfets per això. Tenim una secció molt important hortofructícola, comptem amb una àrea d’abonaments i subministraments, instal·lacions de degoteig i transport propi… Sempre cal preveure nous camins i no deixar de moure’s”, ha assenyalat el responsable de la veterana cooperativa agrícola.

Valor diferencial

A continuació, Eduardo Martín va fer vakdre el rol crucial que haurien de tindre les empreses, més encara les noves, en el desenvolupament social, abordant temes com la desocupació, la transició energètica i la discriminació. “Ser una cooperativa va molt més allà de tindre la propietat compartida d’un projecte. Ser una cooperativa implica crear i mantindre una sèrie de valors cooperatius que han de ser presents en tot moment. Si això no és així, no tens res a fer front a altres competidors. Si creus en això pots arribar on vulgues i, a més, gaudir-ho moltíssim més”, ha apuntat.

Teresa Bayarri ha tancat la jornada destacant l’aportació de les cooperatives a la sostenibilitat, fins i tot abans que se li atorgara este nom. “Som conscients que la sostenibilitat empresarial és un llarg camí que hem de caminar tots els dies, fent progressos a poc a poc, però sent honestos i dient les coses quan les fem, “DecirHaciendo”.

Lloc d’hortalisses en una botiga de Consum / Levante-EMV

Perquè no hi ha res dolent a dir que estem treballant en això”, va assenyalar. A més, segons va indicar, treballar estos valors incrementa el nivell d’acolliment de les organitzacions per part de la societat. De fet, tal com sostenen els informes de la consultora experta en reputació RepTrak, les persones que consideren que les cooperatives són bones per a la nostra societat, són les que millor valoren Consum, amb una puntuació de 73,2 sobre 100 de mitjana de l’inici de l’any ençà.

